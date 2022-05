La love story tra Gian Amedeo Goria e Francesca Claire Splait Horvat potrebbe tranquillamente prestarsi come spunto per la sceneggiatura di un film romantico. Perché in questa storia c’è davvero dell’incredibile. Ma andiamo con ordine. Il 30 aprile, in un soleggiato pomeriggio di primavera, nella splendida cornice del sito archeologico di Nora, in Sardegna, il secondogenito di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria ha detto sì alla sua Francesca. Il destino però aveva già deciso tutto.

Insieme dalla nascita

E’ proprio mamma Maria Teresa Ruta a raccontare sul magazine CHI i retroscena dell’incontro tra il figlio e la sua futura sposa. In una caldissima estate del 1992, senza saperlo, Gian Amedeo Goria e Francesca Claire Splait Horvat avevano infatti già trascorso due notti insieme, appena nati, a poche culle di distanza, nella nursery della Clinica Mangiagalli di Milano. Il fato ha voluto che 22 anni dopo si ritrovassero. Il resto è una storia d’amore bellissima, con un fidanzamento durato 8 anni e culminato con queste nozze da sogno.

Un matrimonio intimo

Gli sposi hanno organizzato il matrimonio in gran segreto, all’oscuro delle loro famiglie, informate della strepitosa notizia solo 60 giorni prima della data scelta per il sì. Pochissimi gli invitati, 32. “Amici, parenti e affetti veri”, ha dichiarato Maria Teresa Ruta. Gian Amedeo Goria e Francesca Claire Splait Horvat non volevano che la visibilità dei genitori e della sorella di lui, Guenda Goria, prendesse il sopravvento. Da lì la decisione di volare in Sardegna, per una cerimonia all’insegna della normalità (a differenza di quella di Brooklyn Beckham, QUI i dettagli) e del sentimento, con delicati fiori bianchi e tanta purezza.

Gli abiti nuziali

Una festa bucolica dove Francesca Claire Splait Horvat ha indossato tre abiti firmati Demas. Romanticismo per la cerimonia con un vestito lavorato sul busto con pizzi geometrici, completato da una coroncina floreale in testa. Per il taglio della torta la sposa ha invece optato per un modello con delicati pois su tutto il tessuto e maniche a sbuffo. Infine ecco una proposta corta e frizzante in tulle con un lungo strascico, perfetta con gli occhiali da sole bianchi. I completi di Gian Amedeo Goria sono invece stati realizzati da Petrelli Uomo.

Guenda pronta per il sì

“Che cosa posso augurarvi se non tutta la felicità del mondo?”, ha scritto commossa Guenda Goria su Instagram. La sorella dello sposo, splendida in un lungo abito a fiori di Viola by Pullover, era più emozionata che mai, stretta al fidanzato Mirko Gancitano. Adesso tocca a lei organizzare le nozze. Nel dicembre del 2021 infatti, durante una vacanza nella Repubblica Dominicana, Mirko le ha chiesto la mano. I due si sono scambiati le promesse in spiaggia, in una cerimonia simbolica, in attesa del matrimonio ufficiale. Non vediamo l’ora di vederla in abito bianco, intanto godetevi l’album di nozze di Gian Amedeo Goria e Francesca Claire Splait Horvat nella nostra gallery.

