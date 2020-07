Gianluca Vacchi balla con i piedi bionici… dove sono finiti i tacchi?

Trascorre lieta l’estate di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. L’imprenditore si sta godendo questi mesi nel relax totale della sua tenuta sui colli bolognesi, L’Eremita, insieme alla compagna, incinta del loro primo figlio.

La splendida Sharon Fonseca, 24enne modella venezuelana, renderà Gianluca Vacchi papà a novembre. La coppia, insieme da 2 anni, è tornata in Italia da Miami e si prepara al lieto evento. Ma non pensate a una paternità tradizionale, Vacchi infatti non ha perso un briciolo dell’estro e dell’ironia che l’hanno reso uno dei personaggi più amati e seguiti su Instagram. Anzi, nell’ultimo periodo, complice sicuramente l’incontenibile felicità per la gravidanza di Sharon, Gianluca ha ripreso una serie di attività che aveva un po’ abbandonato, tra cui i suoi mitici balletti.

Tra i dolci scatti del pancione, quelli degli adorati cani e i tour della lussuosa villa, Gianluca Vacchi delizia i follower anche con la danza e Sharon Fonseca sta al gioco. A bordo piscina Gianluca e Sharon, bellissima in un monokini rosa e arancio di F**K che abbraccia le dolci curve, ancheggiano sorridenti sulle note della canzone Mama Africa. “Qualcuno arriverà sicuramente ballando…”, scrive lui, riferendosi al piccolino (o piccolina, i due non hanno infatti ancora svelato il sesso) che si prepara a fare il suo ingresso nel mondo.

Ai piedi questa volta Gianluca Vacchi non indossa i consueti tacchi altissimi, fedeli accessori in molti dei suoi famosi video danzanti, bensì un paio di Nakefit, le solette adesive che permettono di caminare in serenità e sicurezza senza scarpe su sabbia, rocce e prato. Va bene essere un papà alternativo ma almeno per un po’ Vacchi sembra essere intenzionato a chiudere i sandali estrosi nell’armadio. O no?

Related Posts