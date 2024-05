Gianmarco Tamberi, la piscina è in alto mare ma lui è già in costume

Il campione di salto in alto è stato scelto da Yamamay come testimonial del nuovo beachwear

I preparativi per l’estate di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi procedono un po’ a rilento: la piscina che i due stanno facendo costruire è ancora un cantiere e sarà difficile fare il bagno a breve. Il campione olimpico di salto in alto però si è già messo in costume, scegliendo i modelli di Yamamay. Il brand l’ha scelto come testimonial della linea di beachwear e lui sfoggia il fisico scolpito in attesa di potersi tuffare.

Testimonial della collezione mare di Yamamay

Yamamay ha scelto Gianmarco Tamberi per la collezione mare e intimo Man Estate 2024 perché incarna i valori di positività, impegno, sacrificio, dedizione e spirito di squadra cari al brand ma anche, senza dubbio, per quegli addominali d’acciaio che è impossibile non notare negli scatti della campagna. Le foto richiamano il mondo dello sport, e soprattutto del salto in alto, ed evocano la libertà e l’assenza di costrizioni che regalano i capi.

Gianmarco Tamberi portabandiera olimpico

Per Gianmarco Tamberi quella in arrivo sarà un’estate decisamente impegnativa. L’atleta, che ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020, sarà il portabandiera per l’Italia alle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024 (insieme alla schermitrice Arianna Errigo). “Mi riempie d’orgoglio… Ho sempre dato tutto me stesso allo sport, mettendolo davanti a qualsiasi altra cosa nella mia vita”, ha detto.

Con Chiara Bontempi nel cantiere della nuova piscina

Chissà se al ritorno dalle Olimpiadi di Parigi (in programma dal 26 luglio all’11 agosto) Gianmarco Tamberi riuscirà a tuffarsi nella nuova piscina di casa. “Secondo voi tra quanto riusciremo a fare il primo bagno?” chiedono lui e Chiara Bontempi postando gli scatti dal cantiere. La coppia si mette in posa per i follower nel luogo dove sorgerà, ma per ora è anche solo difficile immaginarsi la vasca: si capisce solo che sarà di dimensioni notevoli e che non vedono l’ora di poterla sfruttare.

La storia d’amore con Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi e Giulia Bontempi si sono sposati a Pesaro nell’estate 2022. Lui le aveva chiesto di sposarlo prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo e hanno festeggiato la medaglia d’oro con il loro primo selfie social in coppia. Nozze molto classiche, anche nei look: la sposa ha indossato due creazioni Atelier Emé, l’altista era elegantissimo con un completo Armani.

Sono innamoratissimi ma anche molto riservati, e preferiscono evitare di esporre la loro vita privata sui social. Di tanto in tanto però regalano ai follower qualche scatto romantico. Ora tutti aspettano di vederli in relax a bordo della nuova piscina, di sicuro lo sportivo indosserà i costumi Yamamay.

