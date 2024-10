Gianmarco Tamberi fa un “salto” a New York… per la sfilata Giorgio Armani

Parata di star a New York per la sfilata-evento di Giorgio Armani. L’iconico stilista ha deciso di presentare nella Grande Mela la sua collezione per la primavera-estate 2025. Sono tanti i famosi alla corte di re Giorgio e non mancano gli italiani, tra cui uno sportivo molto legato al brand: Gianmarco Tamberi. Il saltatore olimpico e la moglie Chiara Bontempi hanno condiviso con i follower le loro giornate in America.

Lo show evento

Giorgio Armani mancava da New York dal 2013, l’ultima volta aveva presentato lo show One Night Only. Adesso è tornato negli Stati Uniti per l’inaugurazione di Madison Avenue, il building riprogettato dallo stilista in partnership con SL Green Realty Corp. e lo studio di architettura COOKFOX. Nell’edificio di dodici piani nell’Upper East Side di Manhattan, ispirato all’estetica anni Trenta e Quaranta, ci sono le boutique Giorgio Armani, Armani Casa, Armani Ristorante, oltre a lussuose residenze. Quale migliore occasione per presentare la collezione primavera-estate 2025? Il designer rende omaggio alla città che rappresentata il sogno collettivo, set di film, libri e serie tv, crogiolo di culture e di vite, con una sfilata tipicamente Armani. I trench, i tailleur morbidi, i richiami orientali, i boleri e i tessuti preziosi: tutte le chiavi stilistiche del brand sono perfettamente rappresentate.

Tamberi in prima fila

Da Pamela Anderson a Orlando Bloom, le star non mancavano nel parterre dello show newyorchese di Giorgio Armani. Nel front row c’era anche Gianmarco Tamberi, accompagnato dalla moglie, Chiara Bontempi. Lo sportivo ha un rapporto speciale con la maison: oltre ad aver indossato i capi del brand alle due competizioni olimpiche a cui ha partecipato, si è anche sposato in Armani. A settembre la coppia aveva presenziato alla sfilata della collezione Emporio Armani durante la Milano Fashion Week e ora riecco i due all’evento a stelle e strisce.

Gianmarco era impeccabile con un tuxedo nero in seta lucida, abbinato a papillon e portato su una camicia bianca. I capelli ricci erano acconciati all’indietro. L’atleta ha postato una serie di contenuti durante lo show e all’after party. Prima però aveva condiviso dei momenti di backstage con i follower. “The princess is getting ready” (la principessa si sta preparando) aveva scritto direttamente dalla camera dell’hotel, nel mostrare un video della moglie impegnata con trucco e parrucco. Chiara si era invece mostrata allo specchio del bagno, svelando anche parte del suo long dress per la serata. Nero e con un pannello trasparente sul busto, è un modello classico e molto chic.

Turista a New York

A New York Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno fatto anche i turisti. “Dopo Ancona, senza dubbio la mia città preferita” ha scritto lui su Instagram, postando una carrellata di immagini dalla città. A Union Station, lo sportivo tira fuori la lingua e piega le dita nell’inconfondibile gesto dei rockettari. Cosa c’è di più newyorchese di un hot dog preso in un baracchino per strada e consumato sui famosi marciapiedi? Complice il bel tempo, è un piacere perdersi tra le famose Avenue. Lui e Chiara si sono poi scattati un selfie a Rockefeller Center, già allestito con la famosa pista di pattinaggio. L’outfit di Gimbo è sportivo e cool. Cappotto nero, sneakers e felpa con maxi logo Giorgio Armani: Tamberi fa l’americano ma veste… italiano!

