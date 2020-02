La Milano Fashion Week è in pieno svolgimento. In questi giorni si riversano in città giornalisti, influencer, attori, cantanti, truccatori, make-up artist e, ovviamente, modelle. Le top model da tutto il mondo accorrono nella capitale meneghina, chiamate dai grandi brand italiani, per prendere parte alle loro sfilate.

L’edizione autunno/inverno 2020-2021 della MFW non è da meno: le top model sono tutte qui. Accompagnate da mamma Yolanda, Bella e Gigi Hadid sono da qualche anno una presenza fissa. L’amico Jeremy Scott, designer di Moschino, non rinuncia mai a loro. Lo stilista ha voluto sul catwalk anche un’altra modella stellare, Irina Shayk, splendida con una maxi parrucca alla Maria Antonietta e un enorme abito dal sapore 700esco.

Da Max Mara la più sensuale è la giovane Kaia Gerber. Sguardo magnetico e gambe chilometriche: la figlia di Cindy Crawford è contesa da tutti. Con una maxi giacca bianca dallo scollo profondo, che svela il seno minuto, la top ha lasciato la platea a bocca aperta. Da Alberta Ferretti è Mica Arganaraz a lasciare il segno. Per lei capelli ricci, portamento fiero e top trasparente che svela i capezzoli.

A 39 anni, Mariacarla Boscono si conferma una delle top model più amate dai brand. Da Fendi è una visione in un opulento abito in velluto nero con stivali ocra. Del resto, anche il fidanzato Ghali, l’ha definita proprio questa settimana “una grandissima fi*a”. La maison romana si affida ad altre due modelle navigate, Karen Elson e Liya Kebede, entrambe splendide 41enni. Scopri nella gallery tutte le top alla Milano Fashion Week.

