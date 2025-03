Gigi e Bella Hadid, sempre meno défilé: ecco a chi si sono “concesse”

Meno ti fai vedere, più tieni alta la curiosità. Una legge di mercato semplice ma sempre vera, che si applica anche alle… modelle. In un mare di volti sconosciuti che affollano i backstage stagione dopo stagione, le poche che davvero contano selezionano con cura i brand con cui collaborare. Le scelte variano in base ai rapporti con gli stilisti oppure, perché no, al guadagno. Due tra le top più amate e richieste, le sorelle Gigi e Bella Hadid, sono sempre meno presenti ai défilé, creando hype ogni volta che si presentano in passerella.

Quanto valgono?

Gigi Hadid ha 29 anni, la sorella Bella Hadid ne ha 28: con pochi mesi di differenza, sono cresciute in simbiosi, allevate dalla mamma-manager Yolanda Hadid. Le due hanno fatto tutto insieme e ora sono due delle top model più famose di sempre. Cresciute un po’ a Los Angeles, tra facoltosi imprenditori, attori, cantanti e star varie, e un po’ nel ranch in Pennsylvania, tra cavalli e natura, conoscono lo showbiz ma amano anche condurre lunghi periodi lontano dai riflettori. Quando lavorano però, guadagnano cifre da capogiro. Richiestissime da stilisti, magazine e fotografi, si concedono ormai molto poco. Ciononostante, accumulano ricchezze. Secondo le stime, il net worth di Gigi sarebbe di 30 milioni di dollari mentre Bella ne avrebbe accumulati circa 25.

Snobbano Milano

Spiace per noi ma, tra tutte, la fashion week più chiacchierata resta sempre e comunque quella di Parigi. Le star ambiscono a ricevere un invito per le sfilate, le top sognano di poter calcare la passerella, i curiosi si accalcano fuori dalle location. Cosa fanno allora Gigi e Bella Hadid? Prendono un aereo per la Ville Lumière, snobbando la Milano Fashion Week, dove un tempo erano molto presenti. Su decine e decine di show, le due hanno comunque deciso di fare molto poco, selezionando con cura gli impegni. La prima ad arrivare in città è stata Gigi Hadid, che ha prestato il volto (e il corpo) per due show. Dettagli oro, spalle arricchite da pelliccia, capelli raccolti: da Schiaparelli l’americana nel tailleur-pantalone cammina con passo fiero e spedito. Mood più sbarazzino da Miu Miu, con cappotto over, cappello da pescatore, gambaletti e mocassini. Come già accaduto in passato, Bella Hadid si conferma una bomba sexy. Da Saint Laurent, suo unico lavoro parigino, ha sfoggiato un abito in pizzo viola che lasciava intravedere gambe e seno.

Sorelle innamorate

In passerella e negli scatti rubati dai paparazzi a Parigi, Gigi e Bella Hadid sono apparse radiose e bellissime. Il motivo è anche dell’amore. I cuori di entrambe battono infatti per i rispettivi fidanzati. Dopo la fine della relazione con Zayn Malik, che ha visto la nascita di Khai, e vari flirt, tra cui uno con Leonardo DiCaprio, Gigi fa coppia fissa con Bradley Cooper dall’ottobre del 2023. Una love story molto riservata all’inizio, che ora è sotto gli occhi di tutti, grazie anche alle romantiche passeggiate che i due si concedono a New York. Bella Hadid vive invece una liaison molto più wild, con il cowboy Adan Banuelos. I due di dedicano ai cavalli e si cimentano anche in gare equestri: gli outfit a tema di Bella sono provocanti e selvaggi. In passerella o nella vita di tutti i giorni, guarda nella gallery le ultime immagini delle sorelle d’oro.

Related Posts