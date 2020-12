Gigi e Bella Hadid, sorelle “Matrix” a spasso con il bebè

Le due top, rispettivamente mamma e zia della piccola nata in agosto, in giro per New York con passeggino e maxi cappotti

Sotto le luci della ribalta fin da giovanissima, Gigi Hadid è da anni contesa dai brand del lusso e dai magazine più patinati. Sempre in giro per il pianeta, un aereo dopo l’altro, gli shooting sul set, le passerelle. Poi però è arrivata la pandemia e anche lei, come tutti, ha dovuto mettere un freno alla sua vita lavorativa. Un periodo di pausa nel 2020 però Gigi l’avrebbe preso comunque. Perché? Per diventare la mamma.

Il 19 settembre Gigi Hadid e il compagno, il cantante Zeyn Malik, sono diventati genitori di una bambina, il cui nome è ancora sconosciuto. Fare i conti è facile e scopriamo in fretta che la top è rimasta incinta prima che il coronavirus mettesse il mondo in lockdown. Un progetto di vita pensato e uno stop calcolato. Sarà anche una delle modelle più famose del mondo ma, nella vita privata, Gigi è sempre stata molto riservata. Prova ne è che, durante la gravidanza, trascorsa principalmente nel ranch di famiglia in Pennsylvania, la star abbia pubblicato pochissime immagini con il pancione. Anche adesso che può stringere la sua piccola tra le braccia, poco ci viene svelato. Solo piccoli focus sugli outfit (firmatissimi e costosissimi) della bimba, uno scatto della famiglia al completo, i morbidi capelli della neonata.

Ora però che Gigi Hadid e Zeyn Malik hanno lasciato la fattoria e sono tornati in pianta stabile nel nuovo e lussuoso appartamento di New York, i paparazzi non danno tregua all’happy family. Gigi è stata immortalata a spasso per la Grande Mela mentre è intenta a spingere il passeggino Bugaboo (da 1.099 euro) con dentro la sua bambina. Ad accompagnare le due c’è anche zia Bella Hadid, che non le perde di vista per un secondo. Certo che, così imbacuccate, è difficile riconoscere Bella e Gigi, che siamo soliti vedere vestite di tutto punto e truccare alla perfezione. Per la loro passeggiata cittadina invece le sorelle hanno optato per lunghi cappotti neri stile Matrix, cappelli, occhiali da sole e stivali. Un look in incognito (e discutibile) che non è però servito a confondere gli agguerriti fotografi newyorkesi.

Related Posts