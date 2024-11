Gigi Hadid e Bradley Cooper, passeggiata d’amore con i look abbinati

Amore protagonista per le strade di New York. Non siamo sul set di una commedia romantica, bensì nella vita reale. I protagonisti sono Gigi Hadid e Bradley Cooper. A un anno dall’inizio della relazione, i due, innamoratissimi, si mostrano ormai in pubblico senza vergogna. In una soleggiata giornata d’autunno, la coppia è stata immortalata per le vie della Grande Mela.

Tra lavoro e famiglia

Gigi Hadid e Bradley Cooper sono impegnatissimi. La carriere di entrambi procedono a ritmo serrato. Lui si alterna davanti e dietro la telecamera, in veste sia di attore che di regista. Lei è una delle modelle più richieste della storia, spesso in giro per il mondo per sfilate, eventi e set fotografici. Di recente Gigi ha anche partecipato all’attesa sfilata di Victoria’s Secret. Due look per lei, uno rosa e uno rosso: uno più bollente dell’altro. Oltre al lavoro, la Hadid e Cooper fanno anche i genitori. La modella ha una figlia, Khai, nata dalla relazione con l’ex Zayn Malik mentre Bradley è papà di Lea De Seine, avuta insieme a Irina Shayk. La loro è una famiglia allargata e felice. Tutti hanno messo radici a New York ed è lì che si ritrovano per le attività di gruppo o per le uscite a due.

A New York

Nei rari momenti liberi dal lavoro e dagli impegni con i rispettivi figli, Gigi Hadid e Bradley Cooper amano concedersi una passeggiata per le famose vie di New York. I due vengono spesso paparazzati nella città che entrambi chiamano casa. Tra la folla riescono quasi a passare inosservati ai più ma non certo ai fotografi, abilissimi nell’intercettare i famosi tra la folla. Sui marciapiedi i due chiacchierano, si scambiano sorrisi e sguardi complici. La chimica è palese ed è già stata immortalata in passato. Gigi, 29 anni, e Bradley, 49 anni, sono estremamente riservati per quanto riguarda la propria vita privata ma, facendosi ritrarre nella quotidianità, confermano al grande pubblico, sempre pieno di curiosità, la solidità del rapporto.

Matchhy-matchy

Attentissimi ai look per esigenze lavorative, Gigi Hadid e Bradley Cooper portano il loro stile unico anche per le strade di New York. Chi bolla come semplici e casual gli outfit scelti per la passeggiata, si sbaglia di grosso. Certo, entrambi hanno optato per mise comode ma i capi sono tutt’altro che banali. La modella ha sfoggiato un paio di jeans dal taglio boyfriend, abbinati a una t-shirt Re/Done (180 euro) raffigurante un rodeo: in fondo, sia lei che la sorella Bella Hadid sono appassionatissime di cavalli. Il cappellino Kith x Tag Heuer (79 euro) non basta per passare in incognito. Ai piedi ecco le super cool Boston di Birkenstock (160 euro) mentre la giacca trapuntata bianca ha una tasca effetto patchwork. In mano c’è la piccola borsa Extra Pocket di Loro Piana (2.100 euro). Al collo la Hadid tiene un maglione rosso, usato come sciarpa. Ed è proprio qui la connessione con Cooper, dinamico con la maglia di Louis Vuitton (490 euro) in tonalità. Gigi e Bradley uniti dallo stesso colore: la passione passa anche attraverso l’abbigliamento.

