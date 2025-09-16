Gigi Hadid e Bradley Cooper: un patchwork di emozioni a New York

Gigi Hadid e Bradley Cooper sono stati paparazzati nella notte newyorkese, trasformando quello che doveva essere un semplice appuntamento di lavoro per la modella in un’uscita romantica. Mano nella mano e più belli che mai, i due sono stati immortalati mentre si dirigevano al party per celebrare l’ultimo numero di Vogue, che vede in copertina Gigi e la migliore amica Kendall Jenner. La love story tra la Hadid e Cooper procede a gonfie vele, con indiscrezioni che parlano addirittura di matrimonio e figli. Alla festa l’attore cinquantenne ha mostrato però di avere anche altri pensieri per la testa…

Un party per Gigi e Kendall

Un party esclusivo a New York durante la fashion week per celebrare Gigi Hadid e Kendall Jenner, protagoniste assolute della copertina di ottobre di Vogue America. Migliori amiche nella vita e perfette insieme davanti l’obiettivo: la chimica tra le due top model si vede anche nelle foto del servizio. Il tema dello shooting è il western: le due posano tra i maneggi e la natura incontaminata degli Stati Uniti. Kendall e Gigi, abili amazzoni, hanno dominato la sella negli scatti, con abiti a tema e cappelli da cowboy. Tra long dress a balze, stivali, cinturoni e fantasie a quadri, tutto nel servizio richiama la tipica iconografia country. Tra campi e staccionate, le due assaporando la magia di Jackson Hole, valle incantata del Wyoming, dove la Jenner era solita passare le vacanze durante l’infanzia.

Cool con il patchwork

Al party newyorkese, Kendall Jenner ha abbandonato l’estetica western della copertina. La top si è presentata all’evento con un outfit perfetto per la Grande Mela: il look minimalista The Row bianco e nero ha messo in risalto la silhouette statuaria. Gigi Hadid, al contrario, ha optato per un mix perfetto tra country e urban, tutto firmato Miu Miu. L’abito patchwork multicolor, abbellito con perline e cristalli, richiama immediatamente le quilt blanket, le tipiche coperte colorate con impunture geometriche che adornano i letti americani. Un tributo perfetto al tema del servizio di Vogue, reinterpretato in chiave metropolitana. Ai piedi della Hadid spiccano un paio di slingback in pelle argento dal tacco discreto ed elegante. In mano la modella stringe la borsa Aventure in nappa marrone, dello stesso brand italiano. Il caschetto biondo e il trucco minimal completano l’ensemble: perfetta nella sua semplicità.

Un figlio insieme?

L’amore tra Gigi Hadid e Bradley Cooper procede a gonfie vele. La loro storia è iniziata nell’ottobre 2023: i due sono passati dagli appuntamenti segreti a una relazione vissuta allo scoperto, sotto gli occhi del mondo. Prima di Cooper, Gigi ha avuto una relazione importante con il cantante Zayn Malik, dal quale nel 2020 è nata la figlia Khai. Bradley, dal canto suo, è padre di Lea De Seine, nata nel 2017 dalla liaison con la modella russa Irina Shayk, terminata nel 2019. Già in occasione del trentesimo compleanno della Hadid, celebrato lo scorso aprile in un locale newyorchese, si era vociferato di una proposta di matrimonio imminente da parte di Cooper.

Di certo la coppia trascorre giornate serene e passa più tempo possibile insieme, tra un impegno lavorativo e l’altro. Fonti vicine alla coppia parlano addirittura di piani per mettere su famiglia insieme. Solo il tempo dirà se questi rumor sono realistici. Intanto, all’evento durante la NYFW, i due non si sono staccati gli occhi né le mani di dosso, confermando che la passione è più viva che mai.

Il pensiero fisso di Bradley

Bradley Cooper ha accompagnato Gigi Hadid al suo appuntamento di lavoro con la galanteria che lo contraddistingue, presentandosi con un completo casual di Louis Vuitton, composto da camicia nera e pantaloni stretti. Ai curiosi però non è sfuggito un particolare che ha fatto sorridere. Al suo arrivo all’evento, l’attore teneva ben stretto in mano il cellulare e i fotografi sono riusciti a immortalare il contenuto dello schermo. Ecco la sorpresa: Cooper stava seguendo il match di football Eagles vs Chiefs, una delle partite più attese della stagione NFL.

Da tifoso sfegatato della squadra di Philadelphia (gli Eagles, appunto), Bradley non è riuscito a resistere al richiamo del suo sport del cuore. Allo stesso tempo, però, non avrebbe mai rinunciato ad accompagnare la fidanzata alla festa celebrativa. Il risultato? Tutti contenti: Gigi raggiante per il successo del suo party, Bradley aggiornato sui risultati della sua squadra del cuore (che ha vinto) e i fan dei due estasiati nel vederli così innamorati e complici. Un equilibrio perfetto tra amore, lavoro e passioni personali che rende questa coppia ancora più autentica e affascinante agli occhi del pubblico: guardali nella gallery.

