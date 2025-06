Gigi Hadid con il minidress gioiello e… le infradito: ecco perché

Gigi Hadid si conferma una delle top model più versatili e, per questo, più acclamate dal fashion system. Amatissima dalle maison di moda e seguita da milioni di fan in tutto il mondo, seleziona con cura i suoi impegni lavorativi, per tenere alto l’hype sul suo personaggio ma anche per trascorrere del tempo con la figlia di quattro anni Khai, il fidanzato Bradley Cooper e, in generale, per godersi una vita che non è solo business. La modella, che ha già un suo brand di abbigliamento, Guest in Residence, si è inventata stilista un’altra volta, lanciando una capsule super estiva con Havaianas.

Pin-up sulla spiaggia

“Sono una fan di lunga data del brand e diventare direttrice creativa della mia capsule collection con Havaianas è stato davvero divertente, la me quindicenne sarebbe al settimo cielo!” ha dichiarato Gigi Hadid nei giorni di lancio dell’adv campaign, realizzata per celebrare la collezione. L’atmosfera è quella di un’estate senza tempo, dove la moda incontra la nostalgia. Gigi posa sulla spiaggia in bikini e ricorda una pin-up anni Cinquanta, nei bikini fantasia dal sapore vintage. Il caschetto acconciato con i boccoli è perfetto per lo stile di quegli anni. Sdraiata sull’amaca, in piedi sull’altalena o adagiata sulla spiaggia, la Hadid è una visione. Al centro della campagna pubblicitaria ci sono ovviamente le infradito in edizione limitata: quattro versioni che richiamano i colori dell’oceano e dei tramonti. Semplici, comode ma per questo cool: un oggetto che si annuncia come must have per la stagione calda in arrivo.

L’evento di lancio

La presentazione ufficiale della capsule Gigi Hadid x Havaianas si è svolta a New York, con un party tropicale che sembrava trasportare gli ospiti direttamente su una spiaggia brasiliana. Location fiorita, drink al cocco, palme, fiori esotici e una playlist tutta da ballare: l’evento, in scena al locale Altro Paradiso nella Grande Mela, è stato un vero successo. Tra gli invitati, tanti amici della modella e nomi noti della moda e dello spettacolo: sono accorsi tutti per celebrare i coloratissimi flip flop. Gigi, padrona di casa per la serata, ha accolto gli ospiti con il suo sorriso radioso e lo stile effortless che la contraddistingue.

Abito prezioso e ciabatte

Al party newyorchese, Gigi Hadid ha lasciato tutti a bocca aperta con un look che mixava alta moda e streetwear. Arrivata con l’ombrello in mano, sotto una pioggia incessante, la modella si è subito fatta notare per il suo outfit allegro, in contrasto con le condizioni atmosferiche. La Hadid ha indossato un minidress bianco firmato Marc Jacobs, tempestato di applicazioni gioiello colorate, abbinato a una borsetta di perline multicolor di Staud. Ma il vero colpo di scena sono state le infradito arancioni Havaianas, della sua collezione. Una scelta casual che lei ha sfoggiato con molta disinvoltura. A completare l’ensemble, bracciali in resina, orecchini multicolor, onde morbide nei capelli e un make-up glow che richiama quello della campagna pubblicitaria.

Tra amore e… una nuova sorella

Oltre a macinare un successo lavorativo dietro l’altro, Gigi Hadid sta vivendo un momento d’oro anche nella vita privata. La sua storia d’amore con Bradley Cooper è sempre più seria: i due sono stati visti insieme al party di compleanno per i trent’anni della modella, con tanto di bacio davanti agli amici. I gossip parlano già di matrimonio in vista. Ma le sorprese non finiscono qui. Recentemente è stata svelata l’esistenza di una sorella segreta. Ayden Nyx ha 23 anni ed è nata da una breve relazione del padre Mohamed Hadid con Terri Hatfield Dull. Gigi e Bella hanno accolto la notizia con affetto e la nuova arrivata sembra già far parte del grande clan Hadid: “Ha trascorso del tempo con tutti noi, incluso nostro padre, e abbiamo apprezzato questa inaspettata e meravigliosa aggiunta alla nostra famiglia”, hanno dichiarato le due top. Per Gigi Hadid si annuncia un’estate all’insegna della felicità.

