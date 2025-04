Gigi Hadid spegne 30 candeline e… si sposa con Bradley Cooper?

La top model fa festa a New York con il fidanzato, la famiglia e gli amici: i look è rock e molto costoso

Trent’anni si compiono una volta sola e vanno festeggiati degnamente. Il 23 aprile Gigi Hadid ha raggiunto l’importante traguardo e nel weekend ha celebrato con la famiglia, gli amici e il fidanzato Bradley Cooper. Nell’esclusivo ristorante Le Chalet di New York è andato in scena un party da sogno: i look ovviamente si sono fatti notare, a partire da quello di Gigi.

Il look rock (e costoso)

Top model tra le più richieste e apprezzate da oltre un decennio, Gigi Hadid non poteva che fare un ingresso in grande stile per il suo party di compleanno. In passerella e nelle campagne pubblicitarie, negli anni l’abbiamo vista con gli outfit più svariati. Camaleontica e bellissima, è in grado di portare con audacia ogni look. Per l’evento che l’ha vista protagonista, la Hadid ha optato per una mise cool, sensuale e firmatissima. Del resto, i designer fanno a gara per vestirla e le opzioni non le mancano. I pantaloni a sigaretta in pelle nera di Khaite (3.140 euro) erano abbinati a un body steccato color crema di Schiaparelli. Un capo all’apparenza minimal ma dal prezzo maxi: 7.900 euro. Ai piedi la Hadid calzava le sling-back Brendha Stone di Giuseppe Zanotti (995 euro), con una placca centrale oro, mentre in mano teneva la clutch Diamond Frame di Jimmy Choo (1.395 euro). Rossetto scuro, occhi da gatta e capelli raccolti completavano l’ensemble rock.

Mano nella mano

Gigi Hadid è arrivata alla festa mano nella mano con il fidanzato, Bradley Cooper. Sorridenti, bellissimi e molto innamorati, si sono accaparrati tutta l’attenzione e i flash dei fotografi. I due sono fidanzati dall’ottobre 2023 e le cose non potrebbero andare meglio. L’inizio della loro love story è stato molto privato, sia per la fama di entrambi, che obbliga a una certa riservatezza, sia per rispetto nei confronti degli ex. La Hadid ha vissuto una lunga storia con Zayn Malik: nel settembre del 2020 i due sono diventati genitori di Khai. Cooper è stato invece a lungo legato a Irina Shayk, mamma della loro Lea De Seine. Dopo i primi mesi “timidi”, Gigi e Bradley sono usciti allo scoperto.

Verso l’altare?

Adesso si parla addirittura di matrimonio imminente tra Gigi Hadid e Bradley Cooper: secondo fonti vicine alla coppia, loro non hanno mai nascosto il desiderio di mettere su famiglia e convocare a nozze. Bradley si sarebbe inginocchiato, con tanto di anello, proprio nel giorno del compleanno della fidanzata. Gigi al party è arrivata con un prezioso all’anulare, facendo galoppare il gossip. A guardare nel dettaglio, si tratta però semplicemente di un anello con diamanti e dettagli in lacca scura di Mysteryjoy (2.980 euro): non è di certo un engagement ring ma questo non esclude comunque una recente proposta.

Gli invitati famosi

“Sei una supereroina per me e sono ossessionata da te”: sono dolcissimi gli auguri che Bella Hadid ha scritto su Instagram per la sorella, Gigi Hadid, corredati da tante foto insieme. Bella non poteva mancare alla festa di compleanno: per l’occasione ha sfoggiato un outfit nero molto provocante, composto da leggings al ginocchio e un top incrociato. Sono tante le famose accorse al ristorante newyorchese per festeggiare Gigi. Mamma Yolanda Hadid ha scelto un tubino tutto paillettes. La più provocante era la modella Anok Yai: con un maglioncino fuzzy e una gonna trasparete ha lasciato pochissimo all’immaginazione. Minidress rosso di Nensi Dojaka per Martha Hunt. Nel long dress bianco Rosie Huntigton-Whiteley era una dea. Uscita di coppia per Anne Hathaway, accompagnata dal marito Adam Shulman. Il duo più chiacchierato però è stato quello composto da Gigi Hadid e Bradley Cooper: guarda tutte le foto nella gallery.

