Gigi Hadid firma da sola il suo street style

Gigi Hadid in giro per New York come in passarella. Le passeggiate della modella, presa dai suoi mille impegni di mamma e di donna in carriera, finiscono spesso nel mirino dei paparazzi e lei non si fa mai cogliere impreparata. Anche per i momenti privati non rinuncia allo stile e abbina comfort e coolnes con scelte di look favolose. Il brand che indossa più volentieri è senza dubbio Guest in residence, il marchio di abbigliamento cozy che ha lanciato qualche settimana fa.

A spasso a New York

Gigi Hadid mette alla prova il suo nuovo brand nella capitale mondiale della moda ed è un successo. I paparazzi la immortalano per strada mentre sfoggia i capi Guest in residence durante le passeggiate con la figlia Khai (nata dalla relazione finita con Zayn Malik) o mentre si reca a impegni di lavoro. Il completo in cashmere nero è molto chic e perfetto anche per la sera, mentre il cardigan arancione portato senza nulla sotto è decisamente seducente. Si va dalla tuta worker ai maglioncini morbidi, dai caldissimi completi alle giacche, con quello del comfort chic come denominatore comune.

Gigi Hadid imprenditrice nella moda

Gigi Hadid non è solo una delle modelle più richieste del mondo, è anche un’imprenditrice che ha iniziato a muovere con successo i suoi primi passi nell’industria fashion. In estate ha collaborato con la sua amica Francesca Aiello alla realizzazione di una collezione di bikini per Frankies Bikini, ispirata alla sua infanzia. Poi, all’approssimarsi dell’autunno ha lanciato un progetto tutto suo. Con Guest in residence propone capi in cashmere trendy e “coccolosi”, con l’occhio rivolto alla sostenibilità. Il mood è radical chic: volumi ampi, colori neutri, attenzione ai materiali e prezzi non proprio alla portata di tutti.

Guest in residence: ecco cosa significa

L’idea di creare Guest in residence, come è accaduto per molti progetti degli ultimi anni, è venuta a Gigi Hadid durante il lockdown. L’ispirazione le è stata data dalla ricerca di comfort e calore che caratterizzava l’abbigliamento di quei mesi. Lo ha rivelato la modella e imprenditrice durante il talk Vogue Force for Fashion (dove ha indossato le sue creazioni) e ha anche spiegato a cosa si riferisce il nome che ha scelto: “Siamo tutti ospiti nei nostri corpi, nelle nostre case, sul pianeta… sempre meglio essere a nostro agio con quello che indossiamo”.

