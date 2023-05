Gigi Hadid vs Irina Shayk: a Cannes le due top seducono con look opposti

L'americana è glam e raggiante in Zac Posen, la russa è una cowgirl super sexy in Mowalola

Top model protagoniste nella sesta serata dell’edizione 2023 del Festival di Cannes. Due delle modelle più famose del mondo, Gigi Hadid e Irina Shayk, si sono sfidate sul red carpet a colpi di look. Stili molto diversi per Gigi e Irina, entrambe però hanno saputo catturare l’attenzione dei presenti. E non manca un po’ di gossip.

Gigi, raggiante e glam

Sul tappeto rosso del film “Firebrand”, Gigi Hadid ha classe da vendere. La modella 28enne è super glam con un abito marrone chiaro di Zac Posen. Il modello ha un bustino stretto in vita ed è arricchito con rouches sulla gonna avvitata. I lunghissimi capelli biondi sono sciolti e leggermente ondulati mentre il trucco è minimal: per lei solo mascara e rossetto chiaro. A completare la mise ci sono i preziosissimi gioielli Messika. Senza troppe costruzioni, Gigi è splendida. Quello che più salta all’occhio è la felicità dell’americana. Sorride ai fotografi, saluta i presenti, manda cuori: la modella è raggiante. Sarà innamorata?

In Croisette con Leonardo?

Gigi Hadid ammalia dunque sul red carpet ma fa parlare anche per la sua vita privata. La sua presenza a Cannes 76, proprio nello stesso weekend in cui Leonardo DiCaprio presentava il nuovo film, non sembra certo un caso. Della love story tra la top e l’attore si vocifera da mesi. Ovviamente non c’è niente di ufficiale, entrambi sono riservatissimi, ma la curiosità è tanta. Al recente Met Gala, con una serie di scatti social, la Hadid aveva infiammato il gossip: tutti parlavano della presunta liaison con il designer Matthew Williams, che ha anche creato il suo vestito per l’evento. Adesso però gli insider si dicono certi del viaggio di coppia di Gigi e Leonardo in Croisette.

Irina è una cowgirl sexy

Non ci sono indiscrezioni amorose recenti su Irina Shayk ma a Cannes 76 lei ha trovato comunque il modo di far parlare di sé, presentandosi con uno degli outfit più bollenti visti finora al festival. Sullo stesso red carpet della collega Gigi Hadid, la modella russa era più sexy che mai con outfit in pelle nera con dettagli rossi di Mowalola. Il top minuscolo copre a malapena il seno e presenta un motivo a X che corre lungo le spalle. La gonna a vita bassissima, con una maliziosa zip ad altezza inguinale, sottolinea la pancia piatta della 37enne. Un outfit da cowgirl sexy, reso prezioso da un maestoso collier di diamanti a forma di aquila. Gigi o Irina? Guardale nella gallery.

