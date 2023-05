Gigi Hadid e Matthew Williams: è amore tra la top e lo stilista?

Nell’edizione 2022 del Met Gala Gigi Hadid aveva acceso il gossip per essersi “intrufolata” nella coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, non senza imbarazzo da parte del rapper, che non ha mai nascosto di avere una cotta per lei. Quest’anno, sul famosissimo red carpet newyorchese, la top model è tornata a far parlare della sua vita privata.

Gli amori di Gigi

Gigi Hadid è una delle modelle più richieste del pianeta. Contesa dai designer più blasonati, si sposta di città in città per shooting e sfilate. Sulla cresta dell’onda fashion da moltissimi anni, è anche perennemente al centro del gossip. La sua love story (finita da un pezzo) con Zayn Malik è rimbalzata in ogni dove, soprattutto per un presunto caso di violenza che coinvolgeva anche la mamma della top, Yolanda Hadid. Pare che Zayn e Gigi, che condividono una figlia, Khai, non siano in ottimi rapporti ma, entrambi molto riservati, non hanno mai fatto sapere niente della loro vita privata. Da quando i due si sono lasciati, nell’autunno del 2021, si è vociferato di diversi flirt della Hadid ma il più chiacchierato è senza dubbio quello con Leonardo DiCaprio. Non ci sono conferme nemmeno in questo caso, solo qualche scatto rubato e un po’ di indiscrezioni. Sul red carpet del Met Gala Gigi Hadid era però abbracciata a Matthew Williams.

Chi è Matthew Williams?

37 anni, alto, capelli rasati, occhi azzurri, fisico prestante, sorriso dolce: Matthew Williams è un bel ragazzo americano. Oltre all’estetica però è anche uno degli stilisti più promettenti. Nato in Illinois ma cresciuto in California, si è avvicinato alla moda da giovanissimo. Nel 2007 Kanye West gli ha chiesto di disegnare una giacca per i Grammy Awards e da lì Matthew non si è più fermato. Da allora sono arrivate le collaborazioni con Nike, Moncler, Dior e dal 2020 è direttore creativo di Givenchy. Divorziato, ha due figlie dalle ex moglie, Jennifer Murray, e in passato è stato sentimentalmente legato anche a Lady Gaga. E’ proprio Williams ad aver disegnato l’abito di Gigi Hadid per il Met Gala ed era scontato che si presentasse con lei sul tappeto rosso. I due però sono apparsi decisamente affiatati.

Gigi omaggia Karl

Sul red carpet del Met Gala Gigi Hadid aveva sensualità da vendere. Per l’occasione Matthew Williams ha creato un abito nero provocante e trasparente. Bustino monospalla steccato con motivi argento e gonna in tulle avvitata a vita bassissima, arricchita da un lunghissimo strascico. Un look Givenchy sexy e dark, completato da una serie di omaggi per Karl Lagerfeld. L’edizione 2023 dell’evento è stata infatti dedicata allo stilista, scomparso nel 2019: agli ospiti è stato chiesto di vestirsi a tema. Gigi ha scelto due elementi immediatamente riconducibili a Lagerfeld, i guantini e le perle (quelle della top erano firmate Lagos). Il designer era solito portare quasi sempre sulle mani questo accessorio mentre i famosi gioielli sferici e bianchi facevano parte di tutte le collezioni Chanel. La Hadid ha incorporato un tributo anche nel make-up, facendosi applicare due piccole perline sotto gli occhi.

Gli indizi social

Ma a parte aver posato insieme abbracciati sul red carpet, quali sono gli indizi che fanno pensare a una liason tra Gigi Hadid e Matthew Williams? Prima di tutto i due sono stati paparazzati mentre uscivano dallo stesso hotel ma anche qui niente di strano, lo stilista ha sicuramente preparato la modella per la grande serata. Dopo il gala Matthew ha però pubblicato due scatti in bianco e nero: Gigi siede sulle sue gambe e lui le accarezza una coscia. “Noi andiamo al Met Gala”, scrive lui, completando la frase con un cuore bianco. I due sorridono all’obiettivo, sereni e complici. I commenti entusiastici dei follower sono arrivati a stretto giro. Siete perfetti – Quanta bellezza – Il re e la regina – Siete fatti per stare insieme, scrivono i fan. Gigi e Matthew sono una coppia? Di certo insieme sono bellissimi: guardateli nella gallery.

