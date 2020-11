Gigi Hadid mostra il corredino (firmato) della bambina

La figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik è nata da un mese e mezzo e non se ne conosce ancora il nome. Riserbo e grandi attenzioni volte a proteggerla dal mondo esterno e finora incredibilmente nessuna cover a lei dedicata. Le grandi esclusive che si attendevano non ci sono state. Il mondo della moda, però, bussa costantemente alla porta della modella e non tutto può restare privato: almeno i ringraziamenti vanno fatti! E così, inconsapevolmente, Gigi Hadid ha mostrato il corredino della piccola.

Solo due foto

Dopo l’annuncio della gravidanza avvenuta, sono state solo due le foto concesse della bambina. Il primo scatto di famiglia, condiviso ad Halloween, li ritrae in maschera, con la Supermamma Gigi Hadid in tuta aderente (e già in forma perfetta). La seconda foto è un selfie post ruttino, con la piccola nella classica posizione consona alla digestione dei neonati. Si tratta del primo scatto di Gigi Hadid con la bambina in braccio: la modella ha i capelli raccolti in una lunghissima treccia ed è rilassata sul divano. La piccola se la passa benissimo sulla pancia della mamma. Niente rosa per lei: indossa dei jeans scuri e un paio di calzine color ocra.

I regali degli “zii”

Per quanto riguarda il resto del corredino, i follower hanno potuto apprezzare diversi capi che la neonata ha ricevuto in regalo dai facoltosi “zii” della moda. Il primo ringraziamento, va detto, è stato per Donatella Versace, con cui Gigi Hadid gode di un’amicizia particolare. Ma non è l’unico dono fashion che la bambina ha ricevuto: il guardaroba della neonata, figlia di una delle top model più quotate sul mercato, è zeppo di capi firmati.

Solo nell’ultima settimana abbiamo visto nelle storie di Instagram un delizioso sacco nanna firmato Missoni, una tuta Moschino, il kit con libro per bambini di Jimmy Fallon, gioielli, pigiami e tutine personalizzate. Il regalo più curioso però è “Le petit Chiquito“, la piccolissima borsa in pelle di Jacquemus, ambitissima da ogni fashionista: il regalo è per la mamma o per la bambina?

