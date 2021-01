Gigi Hadid svela finalmente il nome della figlia

Le fashion week sono da anni parte integrante della vita di Gigi Hadid. Prima della pandemia la top model era solita trascorrere mesi spostandosi tra New York, Londra, Milano e Parigi. Stella di punta in passerella, nelle ultime edizioni le settimane della moda hanno significato per Gigi molto di più che semplice lavoro.

Le date importanti

Da mesi sappiamo per certo che Gigi Hadid ha partorito la sua bambina proprio durante la Milano Fashion Week di settembre. Ora la modella ci fa sapere, rispondendo a una serie di domande social dei follower, di aver scoperto di essere in dolce attesa il giorno prima della sfilata di Tom Ford, che si è svolta il 7 febbraio 2020. Recentemente ha poi postato le immagini di lei in passerella a Parigi per Jacquemus, il 17 gennaio 2020, ammettendo che la sua piccola era già nella pancia ma lei non lo sapeva ancora.

La nausea nel backstage

“Avevo così tanta nausea in backstage ma poi ho capito che riuscivo a tenerla sotto controllo mangiando in continuazione. Così mia mamma continuava a portarmi snack a ogni show”, ha dichiarato Gigi Hadid. Di solito molto riservata su tutto quello che riguarda la sua vita privata, la Hadid si sta un po’ lasciando andare sui suoi profili e, a sorpresa, ha anche finalmente svelato il nome della sua bimba.

Un nome regale

Da pochissime ore nella sua biografia su Instagram sono comparse le parole “Khai’s mom”. Mamma di Khai. Il nome di origine araba potrebbe essere un omaggio alla nonna paterna di Gigi, che si chiamava Khairiah. Inoltre, per Gigi Hadid e il compagno Zayn Malik, questa scelta avrebbe un altro importante significato. Khai significa “incoronata” mentre il cognome del papà, Malik appunto, vuol dire “re”. Quindi il nome completo della neonata, Khai Malik, si potrebbe tradurre in “regina incoronata”. Esagerato o adatto alla figlia di due star?

Related Posts