Un gioiello per Natale? Ecco i preferiti delle star

Less is more. Meno è di più. Questa affermazione coniata dall’archittetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe incarna la filosofia che vede opulenza e esagerazione come un intoppo all’essenzialità della vita. L’alleggerimento dal superfluo ci farebbe vivere meglio. Vero forse su molti aspetti ma non quando parliamo di gioielli. A quale donna infatti non piace brillare? E chi non è contento di trovare un prezioso sotto l’alberto di Natale? Le vip italiane, sempre attente alle tendenze, stanno postando sui loro seguitissimi profili una sfilza di collane, orecchini e bracciali che fanno gola.

Quali gioielli piacciono alle bellissime? Le vip sembrano prediligere l’over-stacking, ovvero la sovrapposizione di tanti piccoli pezzi, che insieme danno un effetto di lusso discreto. La regina di questo trend (come di molti altri) è Chiara Ferragni, che mixa con maestria pezzi preziosi e metalli diversi. Al suo polso, tra gli altri, non mancano mai i bracciali Love di Cartier, in oro rosa e con diamanti. L’iconico bracciale è il preferito di molte star, come Wanda Nara e Taylor Mega. Quest’ultima si allena con addosso l’esclusiva versione da 60mila euro.

Sono più accessibili ma non per questo meno belli i gioielli proposti dalle altre star. Alice Campello punta sugli orecchini con le pietre di D’Lujo mentre Cecilia Rodriguez è wild con la collezione Crocodile di Giovanni Raspini. La più originale è senza dubbio Emma Marrone con la spilla e la collana di Delfina Delettrez che rappresentano dei coleotteri. Pensano ai figli Giorgia Palmas, con l’anello di Tramontano che recita la scritta mamma, e Federica Nargi che ha i nomi delle sue bambine, Sofia e Beatrice, al braccio.

Clizia Incorvaia mostra con orgoglio l’anello di fidanzamento ricevuto in dono da Paolo Ciavarro, che le ha fatto la proposta di matrimonio. Per restare in tema di diamanti, Georgina Rodriguez è una vera diva con la splendida e preziosissima parure di Pasquale Bruni. A caccia di un regalo prezioso per Natale? Lasciatevi ispirare dai gioielli delle star nella nostra gallery.

Related Posts