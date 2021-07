Giorgia Gabriele si è sposata, tutti i dettagli del look da sogno

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Personalizzato Da copiare 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Nozze a dir poco da favola, quelle di Giorgia Gabriele con l’imprenditore Andrea Grilli. Insieme da 4 anni, la coppia si è giurata amore eterno in una location incantevole sul Lago di Como, con un lussuoso abito da sposa e un arco di rose bianche che incorniciava un panorama mozzafiato. Tra gli ospiti all’evento molti noti nel modo dello spettacolo e della moda, da Andrea Bocelli a Gilda Ambrosio fino a Marcelo Burlon e Stefano De Martino.

Chi è Giorgia Gabriele

A vederla così, in abito bianco di pizzo e velo lungo, stretta tra le braccia dello sposo, sembrano lontani anni luce i giorni in cui Giorgia Gabriele faceva coppia con Gianluca Vacchi. Ai tempi del loro amore i due facevano impazzire i follower con esilaranti balletti social. Ma tutto questo ora è solo un ricordo: lui è felice accanto a Sharon Fonseca, che l’ha reso papà di Blu Jerusalema, e anche Giorgia è mamma di Matteo, avuto nel 2019 con Andrea Grilli.

L’abito da sposa di Giorgia Gabriele

Per la cerimonia vista lago, Giorgia Gabriele era un incanto tutta fasciata nel lungo abito di pizzo Off-White. La sposa ha scelto un vestito che lascia a bocca aperta: un modello su misura a sirena, capace di esaltare alla perfezione il suo fisico slanciato. Una vera e propria opera d’arte, con un corpetto dalle maniche lunghe, profonda scollatura sulla schiena e gonna fasciante dal lunghissimo strascico.

Il dettaglio che fa la differenza

Non è passato inosservato un dettaglio che ha reso l’abito da sposa di Giorgia Gabriele ancora più speciale. Sulla manica spiccava la scritta ricamata in rosso Andrea’s hand here (in italiano: la mano di Andrea è qui). Una dedica romantica per il suo sposo, un riferimento al fatto che si sente solo sua e che sarà sempre al suo fianco. All’altezza del décolleté invece, camuffata tra i fiori di pizzo, la parola Off, del marchio.

Velo, scarpe e gioielli: gli accessori di Giorgia Gabriele

Se il vestito da sposa di Giorgia Gabriele era un incanto, gli accessori non erano da meno. Il velo, lunghissimo e con i bordi ricamati, era agganciato all’acconciatura raccolta. Le scarpe slingback Amina Muaddi erano in pizzo bianco con il tacco iconico del brand (una sorta di stiletto che alla base si trasforma in un rocchetto). Completavano il look da sogno i gioielli, scintillanti creazioni Eéra.

I cambi d’abito

Un solo abito da sposa, per quanto favoloso, non basta per nozze così sontuose. Per questo Giorgia Gabriele ne ha indossati tre. Dopo quello della cerimonia ha optato per un vestito in pizzo corto e con maniche a sbuffo. Nuovo cambio per il taglio della torta. Stavolta la scelta della sposa cade su un longdress dalla scollatura asimmetrica e spacco vertiginoso disegnato da lei stessa.

Per non perderti tutti i dettagli delle nozze di Giorgia Gabriele (e scoprire i look delle invitate), guarda la nostra gallery.

