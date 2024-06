Giorgia Meloni, femminilità e potere al G7: il significato della spilla

Il premier accoglie i leader mondiali in Puglia con un tailleur rosa made in Italy

Nella splendida cornice della Puglia si è aperto il summit del G7 a presidenza italiana. Ad accogliere i leader mondiali ci ha pensato la padrona di casa, Giorgia Meloni. Abbracci, sorrisi e strette di mano: il premier a Borgo Egnazia, il resort di lusso che ospiterà i politici in questi giorni, ha atteso i potenti per gli scatti di rito. Tra tanti uomini in giacca e cravatta (fatta eccezione per Ursula von der Leyen), l’outfit pink della Meloni ha catturato l’attenzione.

In rosa

L’ultimo ad arrivare, con circa venti minuti di ritardo, è stato il presidente americano Joe Biden. Giorgia Meloni l’ha atteso all’accoglienza, poi i leader mondiali si sono messi in posa per le tradizionali foto istituzionali, prima di iniziare i lavori del G7. Con gli imponenti ulivi e le costruzioni in tufo alle loro spalle, i potenti hanno sorriso all’obiettivo dei fotografi. Al centro della scena c’è la Meloni, con un power look arricchito da una nota di femminilità. Siamo abituati a vedere il premier con i tailleur pantaloni. Lei, che è solita abbinare blazer avvitati a palazzo pants, predilige però solitamente tonalità classiche e scure, dal blu al grigio. Complici l’estate, il mare nelle vicinanze e il clima mite, Giorgia Meloni questa volta ha virato su una nuance più allegra, il rosa confetto, senza però rinunciare ai calzoni.

Il tailleur made in Italy

Il tailleur rosa di Giorgia Meloni conferma il desiderio del premier di indossare brand made in Italy. Il blazer mono-bottone con tasche e i pantaloni ampi sono abbinati a una canotta in maglia effetto lurex con scollo a V. Per l’occasione la scelta è caduta su D.Exterior, casa di moda con sede a San Zeno Naviglio, nel bresciano. In precedenza la Meloni aveva indossato i capi del marchio. A novembre, in Inghilterra per il vertice sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale, aveva infatti optato per un completo grigio con riflessi.

La spilla e gli altri gioielli

Nel look confettoso di Giorgia Meloni, si fanno notare anche gli accessori, a partire dalla spilla, oggetto da lei già usato in passato come veicolo di messaggi. Il premier ha appuntato sul bavero il gioiello in argento con inciso il simbolo del summit. L’ulivo, che rappresenta la Puglia, occupa gran parte della superficie esagonale. Sulla chioma si notano sette olive, in onore delle potenze mondiali al G7. Ai lati ecco due dedicate onde, a simboleggiare il Mar Mediterraneo. Anche Ursula von der Leyen e Justin Trudeau hanno deciso di indossarla. Per quanto riguarda gli altri monili, la Meloni sfoggia un anello con motivi floreali all’anulare ma sono i molti braccialetti al polso a non passare inosservati. In corda, con le perline, con le pietre dure, multicolarati: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Il beauty look

Quella dei braccialetti in materiali non pregiati è una scelta casual, forse in contrasto con l’eleganza del look, ma che richiama la stagione calda in arrivo. Giorgia Meloni ha deciso di rendere più frizzante anche il suo beauty look, presentandosi con i capelli sciolti e mossi. Le ciocche acconciate in onde morbide ricordano le pettinature “da spiaggia”, quando i capelli bagnati dal mare si asciugano sotto il sole. Anche il make-up è fresco ed estivo: sugli occhi c’è solo un velo di mascara mentre sulle labbra spicca un rossetto rosa. Cosa ne pensate di Giorgia Meloni in versione pastello?

