Giorgia Palmas e Filippo Magnini, casual (ma firmati) al parco con Mia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini non nascondono la felicità sui social. I due hanno costruito una bellissima famiglia e condividono con gioia la loro quotidianità. L’ex velina trascorre le giornate tra impegni di lavoro e tempo per il marito e le figlie. Mia è nata due anni e mezzo fa dall’amore con Magnini mentre Sofia, 14 anni, è frutto della relazione con il calciatore Davide Bombardini. Se la primogenita è ormai indipendente, la piccola di casa trascorre un sacco di tempo con mamma e papà: al parco si divertono tutti come matti.

Tra scivoli e altalene

La modella e lo sportivo hanno scelto il parco Sempione di Milano per trascorrere un pomeriggio spensierato insieme alla figlia Mia Magnini. In una soleggiata giornata d’inizio primavera i tre sono stati paparazzati nell’area giochi del famoso polmone verde della città. Papà Filippo Magnini ha spinto la piccola sull’altalena mentre mamma Giorgia Palmas è tornata bambina nelle casette di legno sotto lo scivolo. Tra facce buffe e rincorse tra gli alberi, il tempo all’aria aperta vola.

Giorgia è casual ma cool

Come ci si veste per giocare al parco? Giorgia Palmas è una grande appassionata di moda (i suoi abiti da sposa sono stati apprezzatissimi) e non manca di informare i follower sulle tendenze più in voga. L’influencer segue il detto che prevede un abbigliamento specifico per ogni occasione, optando per un look casual ma, ovviamente, firmato. Sebbene la bella stagione sia alle porte, a Milano fa ancora freschino: la Palmas si tiene al caldo un un piumino nero crop firmato The North Face. Nel suo outfit non manca il colore, con un paio di sweatpants in maglia sui toni del grigio e del verde acido, firmati M Missoni. Ai piedi Giorgia calza delle sneakers da vera fashionista, le Dunk Low Black White di Nike.

Filippo militare, Mia colorata

Così come Giorgia Palmas, anche Filippo Magnini è decisamente attento allo stile. L’ex nuotatore strizzava l’occhio alla moda con una felpa camouflage di Balmain, abbinata a una paio di pantaloni larghi di Gaelle. Nike ai piedi anche per lui, con le Air Jordan 1 in tre colori: nero, bianco e rosso. E la piccola Mia Magnini? Lei è una meraviglia con un piumino lucido rosa e le sneakers bianche. L’accessorio più cool è senza dubbio il frizzante monopattino Micro viola, con tanto di pompon arcobaleno sulle maniglie. Sbircia questa happy family nella gallery.

Related Posts