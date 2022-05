MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Da copiare 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Sì amore mio, per sempre noi”, hanno scritto Giorgia Palmas e Filippo Magnini su Instagram nel giorno delle loro nozze religiose. Alla fine l’ex velina e lo sportivo ce l’hanno fatta ad avere un matrimonio da favola, un anno dopo il rito civile. La coppia si era vista costretta a posticipare i piani nuziali due volte, a causa della pandemia. Il 14 maggio però hanno potuto finalmente coronare il loro sogno. L’evento è stato degno di un libro di fiabe.

Magia sul lago

Siamo sul lago di Como, nella splendida Villa Bonomi con il giardino affacciato sulle placide acque, in una calda giornata di primavera. L’allestimento è quanto di più romantico ci possa essere tra una miriade di fiori delicati, gli addobbi bianchi e le candele. E’ in questa location da capogiro che Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno festeggiato il loro matrimonio insieme alle famiglie e agli amici. “Tutto incredibilmente perfetto, siamo increduli e grati di tanta meraviglia. Grazie a tutte le persone che hanno reso questo sogno realtà”, ha dichiarato un’emozionatissima Palmas nel suo giorno più speciale. Tanti i famosi presenti, tra tutti spiccano due ex veline: la testimone della sposa, Elena Barolo, elegantissima in blu, e Melissa Satta, allegra con un tailleur-pantalone giallo (GUARDALA casual mentre fa shopping di lusso).

Gli abiti della sposa

Certo, gli outfit delle invitate non passavano inosservati ma ovviamente nessuno splendeva più della sposa. Dopo la pant-suit indossata un anno fa per il matrimonio in Comune a Milano (RIVEDILO QUI), Giorgia Palmas si è affidata ancora una volta a Atelier Emé. La showgirl ha indossato due abiti. E mezzo. Sì, perché il vestito in pizzo indossato in chiesa si è “trasformato” in un modello a sirena aderente al corpo durante il ricevimento. Via l’ampia gonna e il velo, per lasciare spazio a una proposta più sensuale. Per i balli Giorgia ha invece scelto di mostrare le spalle nude, con un wedding dress bianco ottico dal bustino aderente. I gioielli della Palmas erano firmati Damiani, così come le fedi.

Le bomboniere natalizie

Sono tanti i momenti che Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno condiviso con i follower. Non è mancata la preparazione della sposa: immancabile lo scatto durante il trucco dove si vede Giorgia in vestaglia bianca con la scritta Bride sulla schiena. Filippo ci ha tenuto a ringraziare Alessandro Martorana, che ha confezionato i suoi abiti nuziali. E come non parlare delle bomboniere, ricordo per antonomasia di un giorno tanto importante? Qui l’aneddoto è dolcissimo. Magnini aveva chiesto alla Palmas di sposarlo il 25 dicembre 2019, facendole la proposta sotto l’albero. La coppia ha voluto così donare ai propri ospiti un ornamento natalizio di Swarovski, a ricordo di quella data, quando il loro sogno di matrimonio ha avuto inizio. Sogno che ora è realtà: vivilo nella gallery.

