Giorgia Palmas al parco con Mia: look sportivo ma… accessori di lusso

Tra il lavoro come modella, i social e gli impegni in tv, Giorgia Palmas ha una vita pienissima. La sua agenda è molto fitta ma questo non le impedisce di ritagliarsi del tempo di qualità con la famiglia. La primogenita Sofia è ormai una teenager indipendente (ma ama stare anche insieme alla mamma, le due sono molto legate) mentre la piccola Mia, nata nel 2020 dall’amore con Filippo Magnini, è una peperina sempre pronta a esplorare. Giorgia e la sua piccola sono state paparazzate al parco, in un pomeriggio colmo di divertimento.

Ai giochi con Mia

Il polmone verde di Milano è il parco Sempione ed è lì che i cittadini trascorrono il tempo libero, tra tintarella sull’erba, passeggiate e un drink nei vari chioschi. Per i bambini il divertimento non manca, tra area giochi, trenino e macchinine elettriche. E’ propio qui che Giorgia Palmas viene spesso fotografata, intenta a svagarsi con la piccola Mia. La bimba sembra prediligere la grossa struttura a forma di castello da cui spuntano diversi scivoli: mamma Giorgia sorride, mentre guarda la figlia intenta a giocare. Non mancano due passi tra i vialetti, con Mia Magnini che si guarda in giro con curiosità, mentre tiene in mano un cagnolino di peluche. La Palmas spinge invece il passeggino Cybex, su cui appoggia giacche, giochi e zainetti.

Il look comodo

Appassionata di moda e seguitissima sui social per le sue scelte fashion, Giorgia Palmas colpisce anche con i look casual. Al parco ci si veste rilassati, soprattutto per giocare con i bimbi ma in, questo caso, comodità fa rima con stile: l’outfit dell’ex velina è tutto da copiare. Pantaloni della tuta color crema arricciati alla caviglia, t-shit bianca basica che si intravede a malapena e giacchino di jeans firmato Zara. Un modello over con un dettaglio molto tenero, sulla schiena c’è infatti un grandissimo cuore di tessuto più scuro: dolcissima Giorgia!

Gli accessori di lusso

Non bisogna lasciarsi ingannare dall’apparente semplicità del look di Giorgia Palmas, i suoi accessori sono infatti firmati e costosi. Nel suo outfit spicca la borsa Le Cagole Xs di Balenciaga (2.150 euro), it-bag che da qualche stagione troneggia al braccio delle star di mezzo mondo. Ispirata ai classici modelli dei primi Duemila, è stata di recente rivisitata. La versione di Giorgia, in pelle morbidissima e con lavorazione coccodrillo, si distingue per il colore, un acceso blu cielo. Lei la porta a tracolla, per sentirsi sempre al sicuro e avere le mani libere con la piccola Mia Magnini. E che dire delle sneakers? La Palmas ha scelto le Air Jordan 1 Mid University Black White di Nike. Introvabili in questa combinazione di colori sul sito ufficiale del brand, sono in vendita nel mercato secondario a una cifra che varia dai 130 ai 400 euro. A caccia di idee per lo stile di tutti i giorni? Prendi ispirazione da Giorgia nella gallery.

