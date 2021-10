Body positivity, auto accettazione, self loving, senza filtri, no makeup… tutto questo Giorgia Surina lo sintetizza con una parola: “verità”. E’ quello che scrive in un post social e ciò che offre ai follower: un’immagine di sé totalmente al naturale. Non si nasconde dagli sguardi, anzi li cerca, sfoggiando sul volto dei segni scuri. Una serie di primi piani in cui i suoi occhi luminosi e il suo sorriso sincero la fanno da padrone, e le macchie sulla pelle sono solo un invito a piacersi proprio così come si è. “Vitiligine?”, le chiedono i fan.

La semplicità di Giorgia Surina

Giorgia Surina non è una a cui piace vendere un’immagine di sé artefatta, e i suoi post su Instagram lo dimostrano. Sempre acqua e sapone o con un trucco leggero, conquista ogni volta i cuori dei follower con look raffinati, senza mai ostentare i brand (al massimo una borsa Gucci o un completo Elisabetta Franchi). Stavolta ha osato ancora di più con la naturalezza, scegliendo di eliminare qualunque traccia di make up e di ritocchi. Mostra la sua pelle proprio com’è, con i segni della pigmentazione sulle guance e sulla fronte. Un messaggio di body positivity forte, un invito a posare lo sguardo sulle imperfezioni che ci rendono uniche perché fanno parte di noi.

La risposta dei follower

Il calore della rete ha inondato il post di cuori e commenti positivi. “Non saranno delle macchie a togliere luce ad una donna bella come te – Sei bella, vera e coraggiosa – Sono un marchio di qualità – Anche io ho una macchia simile…”. Il complimento più bello arriva dal cantante Nek: “La bellezza della verità. La verità ci rende liberi” scrive all’amica Giorgia Surina.

Lei ringrazia e tranquillizza tutti: “Non è vitiligine. Sono macchie solari, quindi in inverno vanno via.”

Le vip che mostrano la vitiligine

Giorgia Surina non è la prima vip a mostrare le macchie sulla pelle. A spianare la strada per quanto riguarda la vitiligine ci ha pensato Winnie Harlow, la supermodella canadese che della condizione della sua pelle ne ha fatto un vero punto di forza. In Italia l’attrice Kasia Smutniak ha dichiarato di soffrire della stessa patologia, mostrandosi finalmente fiera del suo aspetto e lanciando addirittura un filtro che disegna le macchie sull’epidermide.

Ora è arrivata Giorgia, a sottolineare con una sola ed efficace parola un concetto essenziale. Niente ci rende più belle del coraggio di far vedere a tutti come siamo davvero, di dire al mondo la verità.

