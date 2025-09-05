Le spose di Armani: gli abiti nuziali di vip e reali disegnati da Re Giorgio

Il 4 settembre 2025 si è spento Giorgio Armani. Una vita dedicata a far brillare la bellezza delle donne, donando loro sicurezza e grazia, riscrivendo le regole del fashion con eleganza discreta e senza tempo. Lo stilista ha avuto anche il potere straordinario di rendere magico e indimenticabile il giorno più importante della vita di tante star, disegnando per loro abiti nuziali che rimarranno nella storia della moda e nell’immaginario collettivo.

Il sì reale di Charlene Wittstock

Le reali d’Europa si sono spesso affidate alle creazioni di Giorgio Armani, anche per il sì. Il 1 luglio 2011, al Principato di Monaco, Charlene Wittstock sposò il principe Alberto. Ex campionessa di nuoto sudafricana, Charlene desiderava un abito regale, senza stravolgere però il suo stile dall’anima sportiva. Armani rispose con un vestito in satin, impreziosito da 30.000 perline e 40.000 cristalli Swarovski, ricamati sul busto e sulla gonna. La scollatura, raffinata e regale, enfatizzava le spalle atletiche della sposa, mentre il velo lunghissimo e lo strascico completavano l’ensemble. Tre sarte dedicarono alla creazione oltre 7.000 ore di lavoro, in una perfetta fusione tra classicità e modernità. La famiglia reale di Monaco ha ricordato Armani con un commovente post su Instagram.

Beatrice Borromeo principesca

Nel 2015, Beatrice Borromeo disse sì a Pierre Casiraghi in una suggestiva cerimonia religiosa sul lago Maggiore, sull’Isolino di San Giovanni. Per lei Giorgio Armani creò un abito da sposa elegantissimo, classico e senza tempo: maniche lunghe, silhouette svasata in pizzo chantilly, completata da un imponente strascico in tulle di seta, con un lungo velo che incorniciava le décolleté in pendant. Per il ricevimento, andato in scena alla Rocca Di Angera, Beatrice era principesca in un wedding dress di tulle di seta bianca, con micro-drappeggi, una scollatura profonda e due spille a forma d’ali tempestate di diamanti. Gli scatti degli sposi in barca restano nell’immaginario collettivo.

Totti e Blasi in diretta tv

Ilary Blasi e Francesco Totti celebrarono il loro matrimonio il 19 giugno 2005, nella magnifica cornice dell’Ara Coeli, a Roma. Ilary era una stella emergente del piccolo schermo, Francesco era già un calciatore super star: la coppia trasformò il rito in un evento mediatico, trasmesso persino in diretta tv. La Blasi, che era incinta del primogenito, Cristian, indossò un abito a sirena in satin color avorio: un modello slip dress fluido ma avvolgente, che scivolava con eleganza sulle forme materne, con strascico e spalline gioiello incrociate sulla schiena. La conduttrice anticipò i trend con grazia e sensualità, completando il look con un lungo velo di organza, capelli sciolti e mossi, e un bouquet di rose bianche e nemesie: una conferma di come le creazioni di Giorgio Armani restino attuali nonostante lo scorrere del tempo.

Tom Cruise e Katie Holmes: prima dei social

Prima dell’era dei social, quando ogni immagine era un tesoro custodito, il matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes, andato in scena il 18 novembre 2006 in Italia, sul lago di Bracciano, catturò l’attenzione del mondo, facendo il giro di rotocalchi e telegiornali. Da David e Victoria Beckham a Jennifer Lopez, c’erano tutte le star più famose. La Holmes scelse Giorgio Armani: per la cerimonia, sfoggiò un incantevole vestito off-the-shoulder in seta e pizzo, ornato di cristalli Swarovski, con strascico avorio. Il prezioso modello ha richiesto alle sarte della maison oltre 350 ore di lavoro. “Katie voleva un abito semplice ed elegante, ricco di materiali e con una silhouette sottile. Non avrei potuto essere più d’accordo. Volevo renderlo moderno ma allo stesso tempo complementare alla dolcezza e all’energia che trasmette” dichiarò al tempo lo stilista.

Il lungo velo di Katherine Schwarzenegger

Nel giugno del 2019, Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger scelsero una cerimonia civile al lussuoso San Ysidro Ranch in California. Katherine indossò un abito bustier a colonna con ampia gonna e strascico in crinolina di pizzo, realizzato da Giorgio Armani; il velo, una preziosa eredità, fu quello indossato da sua madre, Maria Shriver. Per la cena, si cambiò in un raffinato abito in raso di seta avorio con maniche drappeggiate e schiena scoperta. Chris era impeccabile con un completo blu notte e gilet abbinato.

Cristina Marino e Luca Argentero nella natura umbra

Dagli Stati Uniti all’Italia. Il 5 giugno 2021, nella romantica Città della Pieve in Umbria, Cristina Marino e Luca Argentero hanno unito le loro vite in una cerimonia bucolica tra gli ulivi. Cristina, boho-chic, indossò un abito in pizzo macramè della linea Privé: aderente e con un importante strascico, aveva le maniche lunghe e un profondo scollo circolare sulla schiena. Il modello era interamente decorato con applicazioni floreali simili a delicate farfalle. La treccia morbida era impreziosita dagli stessi fiori dell’abito. Argentero optò per un classico tre pezzi blu firmato Armani Made to Measure.

Magia senza tempo

Tra i tanti abiti da sposa firmati Armani si ricorda anche quello di Gabrielle Caunesil. Il 31 agosto 2019 la modella ha sposato Riccardo Pozzoli nel Castello di Segalari in Toscana, indossando un vestito Privé con gonna ampia e bustino avvitato: sensualità discreta e glamour. Nel 1998 Valeria Mazza disse sì ad Alejandro Gravier in una cerimonia da favola in Argentina. Per l’occasione la top model sfoggiò una delicata creazione ricamata con doppie spalline. Stesso brand per Michela Quattrociocche, per le nozze con Alberto Aquilani nel 2012.

La leggerezza dei pizzi, i cristalli, le silhouette sofisticate: ogni wedding dress firmato Giorgio Armani racconta una storia unica. Con una visione senza tempo, Re Giorgio ha fatto più che vestire: ha trasformato ogni matrimonio in poesia. Il ricordo dei suoi abiti continua a vivere, amato dalle donne, celebrato dal fashion, custodito dalle spose.

Related Posts