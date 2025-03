Gisele Bundchen a spasso col neonato (e il cane) a un mese dal parto: che stile

Il nuovo capitolo nella vita di Gisele Bundchen è più dolce che mai. Lei, che ha passato oltre due decenni a calcare le passerelle più prestigiose del mondo, ora cammina per le strade di Miami, nell’assoluto relax e con due accompagnatori speciali: il suo cane e, soprattutto, il suo terzogenito. Sul catwalk, nelle riviste patinate o agli eventi più esclusivi, negli anni l’abbiamo vista interpretare infiniti stili. Eppure, è nella semplicità di una passeggiata sotto il sole della Florida che si intuisce davvero il suo fascino.

Felice con Joaquim

Scoperta a 14 anni in un fast food di San Paolo, in Brasile, suo paese d’origine, Gisele Bundchen è diventata in pochi anni una delle supermodelle più famose di sempre. Classe 1980, ha calcato le passerelle dei top brand, posato per i fotografi più importanti, prestato il volto in un’infinita serie di campagne. Attivista convinta, si batte per la salvaguardia del pianeta, con un occhio di riguardo per la sua Amazzonia: ambasciatrice ONU, si impegna costantemente per il rispetto della natura. Oltre alla carriera, anche la sua vita privata ha sempre destato molta curiosità. Dopo la storia con Leonardo DiCaprio, dal 2006 al 2022 ha vissuto una love story con il quaterback dell’NFL Tom Brady, che ha portato alla nascita di Benjamin e Vivian. Archiviata la relazione con lo sportivo, Gisele si è fidanzata nel 2023 con l’istruttore di jujitsu e connazionale Joaquim Valente. Nell’ottobre del 2024 la coppia ha reso noto di essere in attesa di un figlio: il piccolino è nato a febbraio 2025.

Mamma sprint

Quella di Gisele Bundchen è stata una gravidanza matura e consapevole: la top è diventata mamma per la terza volta a 44 anni. Circondata dall’affetto dei due figli più grandi e del nuovo compagno, Joaquim Valente, Gisele ha scritto queste parole su Instagram a inizio anno: “Nutrite le vostre energie in modi che riempiono il vostro cuore con amore e compassione, per voi e per gli altri”. Al momento le sue energie sono tutte concentrate sul piccolino nato a inizio febbraio. Nelle scorse ore la Bundchen è stata paparazzata a spasso per Miami: al guinzaglio porta il cane di famiglia, uno splendido pastore tedesco mentre, nel marsupio, dolcemente rannicchiato c’è il piccolino di un mese. Lei passeggia sui marciapiedi, poi scende in strada, si divincola tra le macchine parcheggiate: le foto, scattate in un caldo pomeriggio di marzo, sono molto tenere.

Casual e bellissima

Per la passeggiata con il piccolo nel marsupio, Gisele Bundchen ha optato per un outfit semplice e confortevole. La canotta nera era abbinata ai leggings in tonalità: fisico tonico per la top model, grande appassionata di fitness e, in particolare, di yoga. I capelli biondi erano raccolti in una coda spettinata, mentre un cappellino da baseball riparava la testa dal sole. A celare lo sguardo, un paio di grossi occhiali scuri. Comodità ai piedi, con le sneakers Bondi SR di Hoka (180 euro), in versione bianca. Caratterizzate da una maxi suola, garantisco ammortizzazione e aderenza. Sul ventre la Bundchen portava un marsupio in denim firmato Artipoppe (159 euro): semplice ma cool, è ideale per contenere chiavi di casa e cellulare.

La nuova campagna pubblicitaria

Vita da mamma a parte, Gisele Bundchen è sempre e comunque una modella richiestissima. Nelle scorse settimane sono state pubblicate le immagini di una nuova campagna pubblicitaria che la vede protagonista. E’ lei la top scelta per l’adv campaign di Marc O’Polo per la primavera/estate 2025. Il mare increspato alle spalle, una lunga spiaggia e lei che posa con outfit chic, tra righe e blu. Forme morbide, capi funzionali, make-up discreto, capelli mossi e sciolti: Gisele è stupenda nella sua spontaneità. “La natura è una parte essenziale della mia quotitianità”, ha fatto sapere lei in concomitanza dell’uscita delle immagini. La potenza oceanica incarna forza e silenzio, un mix perfetto che incornicia la Bundchen nel suo elemento, sottolineando il suo legame profondo con la terra. Una donna consapevole e attenta alle esigenze del mondo in cui viviamo: guardala nella gallery a passeggio con il suo piccolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Related Posts