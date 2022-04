Giulia Calcaterra, pose bollenti in costume nel deserto

L'influencer, volata in California per il Coachella 2022, è la testimonial perfetta per la sua linea di swimwear

Giulia Calcaterra è riuscita a trasformare le sue passioni, lo sport e i viaggi, in uno splendido lavoro. L’ex velina si sposta da continente a continente, pratica yoga, surfa su onde altissime, fa immersioni tra i coralli e, praticamente, vive in costume. Anche nel deserto.

In California per ballare

Siamo a Palm Desert, località sperduta nell’entroterra della California dove ci sono solo sabbia, caldo e arbusti secchi. Cosa ci fa Giulia Calcaterra in mezzo al nulla? Balla! Per pochi giorni all’anno quelle zone degli Stati Uniti si animano di vita: tutti vogliono partecipare al festival musicale di Coachella. Incubatore di tendenze, l’evento pullula di star (SCOPRI QUI chi ci è andato quest’anno) che danzano agli eventi più esclusivi, proponendo outfit accattivanti, coloratissimi e audaci. Sulla strada per Indio, cittadina dove si svolge la manifestazione, la Calcaterra si è fermata per scattare qualche foto: il risultato è bollente.

La linea di swimwear è sexy

Gli stivali texani, firmati El Vaquero, sono d’obbligo per questa ambientazione. Giulia Calcaterra li ha scelti azzurri, scamosciati, con cuciture artigianali e, soprattutto, li ha abbinati al costume. A riprova che anche nell’arido deserto, lei pensa sempre al colore del mare. Trascorrendo l’esistenza sulle spiagge di mezzo mondo, la modella è esperta di swimwear, tanto da aver lanciato una linea tutta sua. Il brand propone microbikini monocolore o in fantasie geometriche. Nella nuova collezione per il 2022 c’è anche un modello intero ma è tutt’altro che casto. Con tagli cut-out e incroci strategici è più sexy di un due pezzi. E’ evocativo il nome del marchio, Selvatica. Come lei. Scoprila nella gallery.

