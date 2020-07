L’estate di Giulia De Lellis ed Andrea Damante riempie le pagine dei giornali. Ma passare dalle pagine di gossip a quelle di cronaca non è poi così difficile!

La coppia ha ritrovato la serenità ad inizio d’anno, ha sperimentato la quotidianità durante il lockdown e sta trascorrendo splendide vacanze in giro per l’Italia. Amati dal pubblico dei programmi televisivi cui hanno partecipato e seguiti sui social per lo stile di vita libero e invidiabile, i due fidanzati sono sotto la lente mediatica.

Giulia De Lellis regina del gossip

Il pettegolezzo segue Giulia De Lellis dagli albori della sua carriera televisiva. L’influencer passionale è stata criticata per la gelosia manifestata in tv, per il tradimento subìto e poi diventato occasione di guadagno. Il perdono concesso recentemente ad Andrea Damante non poteva che fomentare ulteriormente il chiacchiericcio. Lei ha fatto della spontaneità nei sentimenti un vanto e i brand se la contendono per il seguito che ha: con quasi 5 milioni di follower le sue foto in bikini di Tezenis sono cliccatissime e i costumi spopolano.

La coppia sui social

Le schermaglie d’amore con Andrea Damante sono parte della narrazione social: la coppia appare adesso affiatatissima e concede anche diversi spunti di sensualità che fino a poco tempo prima sarebbero rimasti privati.

Così Andrea Damante riprende la fidanzata mentre prende il sole, posta la foto di baci intimi sui glutei di lei, mentre Giulia De Lellis condivide soddisfatta coccole infuocate e dettagli del suo corpo. Cintura Fendi, abito Trussardi, borsa Dior inclusi nei post.

Le violazioni

Non sono queste però le uniche trasgressioni della coppia. Ha fatto notizia recentemente la chiusura della discoteca dove si era esibito Andrea Damante. Il dj aveva postato ingenuamente uno scatto che documentava, insieme al suo successo, l’assembramento senza mascherine dei partecipanti. Post subito rimosso ma che non è passato sotto silenzio, con conseguente chiusura del locale per violazione delle norme anti-Covid.

Cosa succederà alle foto fatte da Giulia De Lellis alla Scala dei Turchi, in Sicilia? La località in provincia di Agrigento è chiusa con un’ordinanza di febbraio per il pericolo di crollo, e lei a luglio era sdraiata in bikini sulla scogliera bianca…

Related Posts