Giulia De Lellis super sexy in Arizona… poi fa gli auguri a Carlo

L'influencer, in America per il Super Bowl, regala scatti bollenti dal deserto

In Arizona il caldo non manca nemmeno a febbraio ma Giulia De Lellis ha fatto alzare ulteriormente le temperature. L’influecer è volata negli Stati Uniti per assistere al Super Bowl. Lì, complice il clima soleggiato, ne ha approfittato per sfoggiare una serie di outfit infuocati. Ha trovato spazio anche il gossip sulla sua storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta.

Al Super Bowl

“The Big Game day” scrivere Giulia De Lellis su Instagram, facendo riferimento al giorno della partita di football più attesa dell’anno, il Super Bowl appunto. Più che per il match Giulia è lì per… Rihanna. La cantante ha intrattenuto il pubblico all’Halftime Show, la performance musicale tra i due tempi di gioco, svelando al mondo la sua seconda gravidanza. La De Lellis era ospite di Fenty Beauty, il brand di prodotti di bellezza di proprietà di RiRi. L’influencer ha sì mostrato creme e rossetti ma non ha allo stesso tempo perso occasione per farsi scattare delle foto provocanti sul letto dove, di spalle, mostra gli slip neri e una maglia sportiva di Savage x Fenty.

La canzone accende il gossip

Per la partita Giulia De Lellis si è cambiata, optando per un outfit comodo ma sexy. Sneakers bianche Nike e un paio di pantaloni cargo militari multi-tasche di The Attico facevano da cornice a un bustino aderente e sensuale, che fasciava il seno. Ed è proprio durante il match che è arrivato anche il gossip. Si vocifera da qualche settimana che la relazione tra la De Lellis e Carlo Gussalli Beretta sia arrivata al capolinea. Lui non compare più sui social di lei, lei viaggia da sola: i segnali non mancano. Al Super Bowl, durante lo show di Rihanna, Giulia ha postato una storia con scritto “this song” (questa canzone) con due cuori spezzati, mentre RiRi cantava “Stay”. La hit è proprio quella utilizzata anni fa a Uomini e Donne, durante l’ultima esterna dell’influencer con Andrea Damante. E i nostalgici subito hanno pensato a un ritorno dei Damellis (la coppia formata appunto dalla De Lellis e Damante).

Pace fatta?

A poche ore dal Super Bowl Giulia De Lellis ha però smorzato le voci di crisi, postando prima una foto (scattata però qualche tempo fa) insieme a Carlo Gussalli Beretta per celebrare San Valentino e poi un augurio di buon compleanno al fidanzato, chiamandolo “my angel”, il mio angelo. Giusto il tempo di uno shooting improvvisato nel deserto, con un bollente outfit country di Stradivarius, che Giulia era già in volo verso l’Italia. Sarò tornata tra le braccia di Carlo? In attesa di aggiornamenti sulla loro love story, godetevi nella gallery le foto hot della De Lellis in America.

