Giulia De Lellis è una delle più note influencer italiane e tramite i suoi social regala ai follower scorci della sua vita “vera”. Non è stato però il bagno di folla di cui ha goduto allo store Tezenis di Napoli l’argomento di cui si sta discutendo adesso in rete, ma l’ultimo suo sfogo pubblicato attraverso le storie di Instagram. In particolare una velata minaccia verso un non meglio specificato obbiettivo: “Se parlo rovino famiglie”.

E subito è partita la caccia: a chi era diretto il missile della De Lellis? Dopo qualche ora di indagine virtuale il web ha decretato: è Belen Rodriguez. In effetti, le strade delle due negli ultimi anni si incrociano un po’ troppe volte: Giulia è attualmente la compagna di Andrea Iannone, ex di Belen. Ma il gossip che ha infuocato le tastiere del pubblico social, nelle scorse settimane è stato un altro. Belen Rodriguez e l’ex storico di Giulia, Andrea Damante, hanno avuto una relazione o no?

Sulle corna di Damante a Giulia De Lellis si sono sprecati fiumi di inchiostro (virtuale e non). Lei stessa ci ha fatto un libro divenuto anche un successo editoriale (impresa difficile al giorno d’oggi!).

Fidanzato a parte, è un dato di fatto che lo storico stylist di Belen Rodriguez adesso lavori per Giulia De Lellis. Viceversa Belen ha iniziato a postare sui social video tutorial di trucco: un argomento sul quale la De Lellis ha fatto fortuna.

E allora cosa ha fatto saltare la mosca al naso di Giulia De Lellis? Pare sia stata una recente storia Instagram di Belen Rodriguez in cui la conduttrice di Tu si que vales avrebbe lanciato una frecciatina avvelenata a proposito del filtro Instagram “Top model”: “Va bene tutto, ma vi pare normale parlare con questo filtro? Anche mio figlio appare deformato”. Chi fa grande uso di questo filtro nelle sue dirette? Ovviamente la De Lellis.

Ed eccoci all’ultima puntata della vicenda: “Io sto zitta, perché se parlo rovino famiglie. Volevo dire che potete fare sonni tranquilli, perché io non ho intenzione di rovinare nessuno, voglio solo essere lasciata in pace”. Questo il messaggio che la De Lellis ha tuonato sabato 9 novembre. Attendiamo aggiornamenti social.

