Giulia De Lellis: “Come mai non sono ufficialmente fidanzata?”

Influencer navigata ed esperta, Giulia De Lellis condivide molti aspetti della sua vita con i follower. Dai progetti imprenditoriali per la sua linea di beauty, Audrer, alle collaborazioni con i brand di moda e cosmesi, passando per la sfera privata, tra uscite con le amiche e lunghi weekend a casa della famiglia d’origine a Roma. C’è poi la love story con Tony Effe, che prosegue a gonfie vele dall’estate: lei spera arrivi presto la proposta di matrimonio.

L’amore con Tony Effe

Dopo la fine della lunga relazione con Carlo Gussalli Beretta, ora felicemente fidanzato con Melissa Satta, Giulia De Lellis ha ritrovato la felicità insieme a Tony Effe. I due erano stati avvistati insieme a fine giugno al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. All’evento l’influencer aveva fatto discutere con il suo look rivelatore, salvo poi coprirsi durante la serata con la giacca del rapper. Nel mezzo dell’estate è arrivata la conferma della relazione con una serie di scatti social di coppia e da allora Tony e Giulia non si sono più lasciati. Nonostante la presenza costante su Instagram, i contenuti insieme sono sempre abbastanza scarni ma, settimana dopo settimana, qualche aggiornamento non manca mai.

Insieme per le feste

Nei giorni di Natale, Giulia De Lellis e Tony Effe sono stati sempre insieme. Dalle feste in famiglia all’apertura dei regali di coppia, i due hanno portato i follower nella loro quotidianità. Il 25 dicembre Giulia ha regalato a Tony una rara e preziosa (circa 50mila euro) borsa Birkin Hac Shadow Clochette and Lock di Hermès, in pelle arancione. La De Lellis, in un trench rosso come vuole la tradizione, era invece in prima fila all’atteso concerto di Capodanno (con polemica) del rapper a Roma. Lui per l’occasione ha indossato un outfit Gucci e la fascia da sindaco con il Tricolore. Sottopalco c’è stato spazio anche per un bacio a favor di fotocamera. Non da ultimi, Tony e Giulia hanno presenziato insieme alla sfilata di PDF durante la Milano Fashion Week Uomo di metà gennaio. Allo show hanno sfoggiato outfit casual e abbinati.

Giulia ai fornelli

Eventi pubblici a parte, Giulia De Lellis e Tony Effe trascorrono molto tempo insieme nelle rispettive case. L’influencer mostra spesso scorci della sua abitazione milanese, soprattutto del bagno, mentre è intenta a fare la beauty routine della sera o a truccarsi. Lei però ha evidenziato diverse volte anche la sua passione per la cucina e ama cimentarsi ai fornelli. In una fredda sera di gennaio ha creato, presumibilmente per il fidanzato, una serie di manicaretti gustosi. La sana vellutata di verdure era accompagnata da uova all’occhio di bue con passata di pomodoro. Per chiudere in bellezza Giulia ha preparato una torta, che purtroppo non è lievitata bene. Lei non si è arresa, sfornando due plum cake dall’aspetto invitante. “Secondo tentativo molto meglio” ha scritto su Instagram.

L’anello del suocero

Una Giulia De Lellis si chiede su Instagram come mai, date le sue doti ai fornelli, non sia stata ancora chiesta in sposa. “Sono molto orgogliosa e stranamente non ancora ufficialmente fidanzata” ha scritto dopo la cena. Giulia si è messa in posa con t-shirt baggy e maschera di bellezza sul viso. Nello scatto in primo piano è impossibile non notare, oltre ai vistosi bracciali di Van Cleef & Arpels e Cartier, l’anello che Giulia porta al dito medio. Un prezioso a forma di cuore, realizzato dal “suocero” Salvatore Rapisarda, gioielliere e papà di Tony Effe. A dicembre l’influencer aveva già ricevuto dal compagno, a sua volta amante degli accessori di lusso, una grossa pietra come pegno d’amore: il solitario in oro bianco con un diamante ovale di 2,5 carati è stato realizzato da Alessandro Bernini, designer amico anche di Fedez. Due anelli ma, per ora, nessuna proposta per una autoironia Giulia De Lellis che spera di poter indossare presto l’abito bianco.

