“First day of summer”, primo giorno d’estate per Giulia De Lellis. L’influencer inizia le meritate vacanze nel migliore dei modi: in barca, in compagnia di Andrea Damante ed alcuni amici. I due sono proprio inseparabili. La quarantena insieme ha giovato al loro amore e il periodo di crisi è ormai alle spalle.

Il maltempo ha concesso una tregua godibilissima e la coppia ne ha approfittato per una gita tra i panorami mozzafiato dell’isola di Ponza. Mentre la barca costeggia i faraglioni soffermandosi nelle insenature più caratteristiche, lo smartphone di Andrea indugia sul fisico di Giulia che prende il sole. Stesa sull’asciugamano o in piedi sull’imbarcazione, con i capelli scarmigliati e i tatuaggi a vista, è il ritratto della felicità. Il bikini nero Tezenis mette in risalto il fisico curato e ben proporzionato.

Giulia De Lellis ed Andrea Damante appaiono belli, abbronzati e innamorati nella foto postata da lei. “La storia più incredibile che conosco”, scrive Giulia De Lellis citando un brano degli 883 che ben sintetizza le difficoltà che hanno superato insieme.

Passata la bufera il loro amore adesso è saldo e pronto a fare il salto di qualità: sono in tanti a vociferare di un prossimo matrimonio. Per ora la coppia non commenta e si tiene stretta questa ritrovata intimità, per i proclami ufficiali c’è ancora tempo.

