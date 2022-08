Giulia De Lellis, estate d’amore e bikini

E’ la seconda estate insieme per Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta e anche questa, come la precedente, è all’insegna dell’amore. Insieme si godono le calde giornate in spiaggia nelle mete più glamour (Taormina e Forte dei Marmi, ad esempio) e le notti folli e piene di allegria. Spetta all’influencer raccontare sui social tutte le sue avventure, e lei compie il suo dovere con alcuni scatti che parlano d’amore e tanti altri che la ritraggono sensualissima in bikini.

A gonfie vele con Carlo Gussalli Beretta

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta si sono conosciuti quando lei faceva coppia con Andrea Damante ma, giurano, il loro amore è sbocciato solo una volta tornata single. Per la seconda estate in coppia si regalano avventure magiche, come la vacanza con amici a Taormina o la festa di mezza estate che hanno organizzato in Versilia. Giulia era una splendida padrona di casa, elegantissima con abito fiorato Zimmermann. Si era vociferato di una crisi tra loro ma l’influencer ha smentito categoricamente: se è raro vederli insieme è solo perché lui è molto riservato.

Giulia De Lellis sceglie bikini low cost…

Ma i veri protagonisti dell’estate, per Giulia De Lellis sono i bikini Tezenis. Ne sfoggia uno per ogni occasione, passando dalla fantasia animalier in spiaggia a quella arcobaleno sulla terrazza vista mare, dal bianco in barca all’arancione in piscina. Si mette in posa e si lascia immortalare con il suo beachwear sfoggiando forme seducenti e scoccando sguardi maliziosi all’obiettivo.

… e accessori firmati

Se i bikini preferiti di Giulia De Lellis sono low cost, non si può dire lo stesso degli accessori. Per completare il suo beachwear, l’influencer si affida ai brand più glamour. Dagli insoliti occhiali da sole Loewe, al pareo Balmain dai colori caldi, alla borsa Jacquemus in rafia: scelte che piacciono e che mietono consensi tra i follower. Perché si sa, l’amore è importante ma sui social lo sono anche gli outfit delle vacanze!

