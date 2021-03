Che sia un’amante dei top brand è un dato di fatto, ma quando capita Giulia De Lellis non disdegna lo shopping low cost. Del resto la moda è la sua passione, e perché non concedersi il lusso di vestire bene spendendo poco? Quando è felice dei suoi acquisti ne parla ai follower, orgogliosa di essere riuscita a risparmiare scegliendo un capo o un accessorio trendy e di buona qualità.

Per aggiornare il guardaroba, la scelta di Giulia De Lellis è caduta su Uniqlo. L’influencer ha chiamato a raccolta tutti i follower e li ha portati con sé fin dentro il camerino. Smartphone alla mano, mascherina ben posizionata, e via con il suo personalissimo fashion show. Uno dopo l’altro ha sfoggiato look diversi ma tutti trendy e coloratissimi. Dai completini sportivi alle camicie over, dai pantaloni skinny strappati ai maglioni morbidi e caldi, non si è fatta mancare proprio nulla.

L’imbarazzo della scelta

Nelle storie social Giulia De Lellis ha postato tutti i video dei suoi cambi d’abito. I completi ginnici le fasciano le forme come un guanto, lei ancheggia e si riprende e propone variazioni sul tema. Anche per l’abbinamento di cardigan e pantaloni vige l’indecisione e la proposta è doppia: meglio blue jeans e maglione panna, o top verde e bottom bianco? Con l’imbarazzo della scelta, meglio portare tutto alla cassa.

L’outfit preferito di Giulia De Lellis

Ma il look che conquista davvero Giulia De Lellis è composto da camicia bianca over e maglioncino super colorato. Un outfit super sexy, soprattutto se portato come fa lei con gli anfibi Dior e le gambe nude. Sfoggiando i suoi abbinamenti, scrive: “Un’altra cosa che ho amato: camicia da uomo (io ho preso una taglia L) e sopra maglioni da uomo o XL da donna”. Se scelti della taglia giusta il vantaggio è doppio: li può condividere anche con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Guarda nella gallery tutti i suoi look…

