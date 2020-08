Giulia De Lellis girava l’Italia in costume Tezenis: e adesso?

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Per tutte le tasche 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ iniziata con un giro in barca a Ponza, l’estate di Giulia De Lellis, che proseguiva (fino a qualche giorno) fa a vele spiegate, lungo le coste italiane. L’influencer si stava godendo i frutti del proprio lavoro di testimonial, a spasso per le coste italiane, con lo storico fidanzato. Ma adesso tutti si interrogano sulla sua storia con Andrea Damante.

“Giulia De Lellis ci accompagnerà durante la bella stagione indossando i costumi della collezione Tezenis e sarà protagonista della campagna digital” aveva annunciato il brand con un comunicato, e lei stava mantenendo la promessa. Post dopo post, location dopo location, eccola indossare la collezione estiva del brand. Tantissimi gli apprezzamenti dei follower, che hanno fatto “like” al fisico di Giulia e poi hanno comprato i bikini uguali ai suoi, commentando il tutto sotto alle sue foto.

Sullo sfondo, la ritrovata serenità tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante era diventata parte integrante della narrazione social. Dopo gli scatti ufficiali per Tezenis, in Versilia, Giulia e Andrea sono stati in barca a Capri: shopping tra le stradine dell’Isola e scatti tra i faraglioni. Un po’ più a sud, col bikini di pizzo rosa, sulla roccia calcarea di Punta Bianca, in Sicilia. Ed eccola di nuovo con Andrea Damante in piscina a Forte dei Marmi.

“Pit stop in Milan”, scriveva a metà luglio: una piccola sosta per poi ripartire, destinazione Liguria.

A Portofino Giulia De Lellis ha indossato il bikini nero con le decorazioni tribali. Poi eccola sullo yacht a Santa Margherita Ligure col bikini giallo. A scattare era sicuramente lui, il fidanzato storico, compagno di vita e partner anche per lavoro. Dovevano essere vacanze al mare, seguendo il trend che la stessa Chiara Ferragni propone: la riscoperta dell’Italia. E adesso? Lei ha confessato che qualche problema c’è: ha parlato di tristezza e in effetti le strade dei due sembrano aver preso una destinazione differente. Per Giulia si parla già di flirt estivi… I fan della coppia non perdono d’occhio il suo profilo Instagram. Tra una provocazione in abito bianco e qualche altro costume, l’estate dei Damellis è ancora tutta da scrivere.

Related Posts