Tra i gossip di questa estate, uno tra i più seguiti è sicuramente la crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo le vacanze in giro per l’Italia, la coppia si è presa una pausa. In costume, belli e abbronzati, sembravano più innamorati che mai. Ma Giulia De Lellis ha confermato personalmente che qualcosa non va: “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita… Siamo tutti e due un po’ tristi”. L’influencer ha però recentemente postato una foto che ha lasciato di stucco i follower: lei sorridente che indossa un abito bianco.

Dal proprio profilo Instagram, anche Andrea Damante è elegantissimo a tema matrimonio: “Sicilian wedding” chiarisce lui. Si tratta del matrimonio della cugina e lui vi ha partecipato senza Giulia, ma con la mamma Valentina Fasciana.

La foto di Giulia De Lellis è posata. Seduta su un elegante divanetto l’influencer sorride felice, con addosso una candida creazione Atelier Emé, dallo scollo a cuore e ampio volant lungo la gonna. Il contrasto tra l’abito bianco e la sua situazione con Andrea Damante è evidente e i follower non mancano di farlo notare.

“Il vostro preferito” scrive Giulia De Lellis accanto alla foto, intendendo che il vestito che indossa è piaciuto ai follower. E’ uno di quelli provati nello showroom del marchio di abiti da sposa di cui è testimonial, lei lo aveva mostrato nelle storie.

Il brand chiarisce che si tratta della linea Emé Party. Abiti da cerimonia, non da sposa: sul sito sono in vendita la versione Blu Zaffiro e Rose Peony. Come mai Giulia De Lellis ha scelto di mostrarsi in bianco?

A incuriosire maggiormente è il commento della, a questo punto ex, suocera della De Lellis. “Bellissima come sempre” ha scritto Valentina Fasciana, mamma di Andrea Damante, aggiungendo un cuore bianco. Dopo tutti questi anni, le due si conoscono bene. La situazione tra i Damellis non è ancora chiara ma i rapporti sembrano sereni e distesi. Nessun tradimento stavolta, piuttosto tristezza e la consapevolezza che qualcosa sia cambiato. E viene persino il dubbio che la provocazione sia stata pensata a tavolino…

