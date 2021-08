Giulia De Lellis in vacanza tra amore bollente e outfit piccanti

Saint Tropez, Portofino, Forte Dei Marmi… è un’estate in continuo movimento quella di Giulia De Lellis. L’unica costante in tanto girare tra mete esclusive è la presenza accanto a lei di Carlo Gussalli Beretta, il suo compagno di cui è sempre più innamorata. Spostandosi da una location all’altra l’influencer non dimentica mai di mettere in valigia bikini audaci da sfoggiare in spiaggia e abiti sensuali, perfetti per le cenette romantiche.

I bikini sexy di Giulia De Lellis (per Carlo)

In spiaggia in due pezzi Giulia De Lellis sfoggia curve da capogiro, mentre il sole le bacia la pelle. Reggiseni che enfatizzano le forme e slip sgambatissimi sono i suoi preferiti, tutti rigorosamente Tezenis. Si va da uno spregiudicato costumino animalier multicolor a uno rosso infuocato, fino alla romantica fantasia a rose scarlatte su fondo nero. A completare i look da spiaggia, occhiali da sole e cappellino Ruslan Baginskiy. Carlo Gussalli Beretta la mangia con gli occhi, e i follower seguono il suo esempio ad ogni scatto.

Un tocco di pepe e tanto glamour per le serate speciali

Se le giornate in spiaggia di Giulia De Lellis sono bollenti, le serate sono tutte condite da un pizzico di pepe. Merito anche dei look che la bella romana sceglie con cura. Le gonne a pareo le piacciono molto: ne abbina una bianca a un top floreale pieno di volant Belfiori per una cenetta indimenticabile. Per il brindisi in riva al mare al tramonto preferisce un completo Natalie Rolt, in origine abbinato a tacchi Gucci poco pratici sulla sabbia… e infatti ci mettono poco ad essere dismessi.

Andrea Damante ha lasciato il segno

Persi in un vortice di location esclusive e momenti speciali, l’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta procede a gonfie vele. Tra loro va avanti da meno di un anno e questa è la loro prima estate insieme. Belli, affiatati e stilosi conquistano i follower con le loro foto di coppia. Mentre si dedicano scatti d’amore non sfugge però un dettaglio: Giulia sfoggia all’anulare sinistro il prezioso anello Love di Cartier, regalo del suo ex Andrea Damante (approfondisci QUI). Cosa aspetta a toglierlo? Forse solo che Carlo le doni un degno sostituto…

Related Posts