Giulia De Lellis mostra la borsa del parto: ecco cosa contiene

Accessori coordinati, morbide copertine e tanto rosa: è tutto pronto per l'arrivo di Priscilla

La gravidanza di Giulia De Lellis è ormai agli sgoccioli: l’influencer, in attesa della sua prima figlia dal compagno Tony Effe, si prepara a diventare mamma. A breve il parto in una clinica milanese, intanto Giulia, sempre vicina ai follower con i suoi racconti social, ha mostrato la “mommy bag” già pronta per l’ospedale. Dentro, ogni cosa scelta con cura per Priscilla: ecco nei dettagli cosa contiene.

Estate tra mare e lavoro

In vacanza

Giulia De Lellis è un vulcano e non si ferma nemmeno in gravidanza, anzi. In questi mesi di dolce attesa, nonostante la stanchezza dovuta agli importanti cambiamenti nel proprio corpo, l’influencer ha intrapreso una serie di progetti imprenditoriali. Ha continuato a lavorare alacremente sul suo brand beauty, Audrer, espandendo le linee e lanciando nuovi prodotti. A giugno è volata a Seul, per un impegno professionale: lì si è sicuramente immersa nelle tendenze della seguitissima skincare coreana. Tra un impegno e l’altro, non ha rinunciato alla dolce leggerezza delle vacanze: Forte dei Marmi, la costiera amalfitana e la Puglia sono state le mete scelte. In compagnia di Tony Effe, della famiglia o degli amici, Giulia ha mescolato i bikini colorati con gli outfit premaman sensuali e firmati, condividendo con i follower la magia dei questo periodo unico.

La mommy bag

Il borsone di Priscilla

Di ritorno a Milano, città dove vive da diversi anni, Gulia De Lellis ha dedicato molto del suo tempo al “nido” per la nascitura. Mancano poche settimane all’arrivo di Priscilla e tutto deve essere pronto. L’influencer si è dedicata a più riprese agli scambi di consigli con le sue follower, interfacciandosi sulle cose imprescindibili da portare in ospedale: in tutta sincerità, ha ammesso di essere al primo figlio e di aver qualche incertezza. Nella sua casa milanese, splendida in uno slipdress pink di Miu Miu, la De Lellis ha mostrato la mommy bag scelta: è il modello London Smart Baby di My Style Bags. Il borsone, capientissimo e funzionale, è in una tenue tonalità di rosa e personalizzato con il nome della bimba.

Cosa porto in ospedale?

Mussolina Atelier Choux

Quando Giulia De Lellis apre la mommy bag, sembra di entrare in un piccolo mondo rosa, pensato con amore e attenzione per la sua Priscilla. Un semplice borsone si trasforma così in un vero scrigno di emozioni. Per ora l’influencer non ha svelato i primi cambi della bimba, vuole sicuramente puntare sull’effetto sorpresa in ospedale. Ha tuttavia mostrato una serie di altri articoli. Le sacchette a righe firmate My Style Bags contengono tutto il necessario per i primi giorni. Tra gli altri accessori, spunta la mussolina di Atelier Choux: morbida e leggera, è decorata con un carosello di animali che evoca atmosfere parigine raffinate e senza tempo.

Dalla copertina al diario

Il diario della nascita

Di tutti gli accessori, è la copertina di Le Bénit Bébé ricamata di piccole roselline a catturare l’attenzione: Giulia confessa con tenerezza che sarà abbinata al primo outfit della sua bambina. Non manca il diario del neonato, della storica cartoleria milanese Pettinaroli: un oggetto speciale che racchiuderà ricordi e progressi, trasformando ogni istante in una memoria da conservare. L’equilibrio perfetto tra praticità e romanticismo: ogni dettaglio è studiato non solo per l’utilità, ma anche per il valore simbolico. La borsa per l’ospedale di Giulia De Lellis non è solo un bagaglio, ma il preludio di un viaggio straordinario che sta per cominciare.

borsa
Prezzo 175,00€
My Style Bags
Dove lo trovi
beauty
Prezzo 52,00€
My Style Bags
Dove lo trovi
sacchetta
Prezzo 36,00€
My Style Bags
Dove lo trovi
quaderno
Prezzo 35,00€
Pettinaroli
Dove lo trovi
mussola
Prezzo 65,00€
Atelier Choux
Dove lo trovi
I prezzi sono indicativi e raccolti al momento della redazione dell'articolo

