Giulia De Lellis sexy e firmata: lo stile premaman si fa guardare

La maternità la rende ancora più radiosa e la sua voglia di stupire non si ferma. Giulia De Lellis, incinta della sua prima figlia dal compagno Tony Effe, vive un momento magico e continua a regalare al pubblico look sensazionali. Il pancione non è un limite, anzi: diventa un punto di forza da valorizzare con abiti studiati, accessori griffati e bikini sensuali. In riva al mare, durante gli eventi mondani o dall’altra parte del mondo, Giulia dimostra che la gravidanza può essere l’occasione perfetta per sfoggiare stile e personalità, celebrando le splendide forme materne con gusto. In questi giorni la De Lellis sta anche preparando le ultime cose per la bimba in arrivo: è tutto rosa e… dolcissimo.

Giulia e Tony presto genitori

Dalla primavera del 2024 l’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe è stato spesso sotto i riflettori. Loro svelano poco della love story a mezzo social ma la solidità dell’unione non è in dubbio. Oggi la coppia vive una favola: a inizio maggio Giulia e Tony hanno annunciato di aspettare una bambina, che chiameranno Priscilla. La lieta novella è arrivata con foto casalinghe che li ritraevano felici ed emozionati, tra teneri baci e scatti al pancione. Qualche settimana fa, i futuri genitori hanno voluto celebrare la bimba in arrivo anche con un babyshower spettacolare, organizzato in una bucolica location romana, con tanto di piscina. Circondati da amici e parenti, hanno festeggiato in grande stile. Per l’occasione, Giulia ha scelto un bikini tempestato di cristalli firmato Venuja, che metteva in risalto le forme in modo sensuale. Un party divertente, con decorazioni rosa e giochi d’acqua, che ha consacrato il momento magico che la coppia sta vivendo.

Giulia prepara il corredino

Non si sa con esattezza quando è previsto il parto di Giulia De Lellis, lei ha deciso di non renderlo noto. Di certo però la data prevista per il lieto evento si avvicina: prova ne è il fatto che l’influencer ha trascorso il weekend a preparare il necessario per l’ospedale e sistemare tutto il corredino di Priscilla. Ad aiutarla, è arrivata l’amica Cecilia Rodriguez, anche lei in dolce attesa di una femminuccia. Le due, con i loro splendidi pancioni, sono state ritratte mentre riempivano una lussuosa tote Goyard, con stampata la scritta Mom, ovviamente in pink. Il rosa non manca di certo nel mini look della bebè, lavati in questi giorni da mamma Giulia e prontamente immortalati. Body, tutine, maglioncini, copertine, bavaglini: tutto è delicato, tenue, con accenni floreali e ricami. Tra emozione e un po’ di comprensibile timore, l’influencer è pronta per accogliere la sua primogenita.

Dalla campagna alla… Corea

La moda è sempre stata una cifra distintiva di Giulia De Lellis che, in questi mesi di gravidanza, non ha certo cambiato rotta. Al contrario, sembra divertirsi ancora di più a giocare con colori, forme e tessuti, strizzando l’occhio al romanticismo del rosa: una dedica alla sua bimba attraverso gli outfit. In occasione di un evento di Audrer, il suo brand di beauty, organizzato in campagna, ha sfoggiato uno slip dress di seta bubblegum pink con preziosi dettagli in pizzo, firmato Ermanno Firenze. Un look femminile e raffinato, perfetto per valorizzare la pancia che cresce. Non meno interessante, sicuramente in quanto a stile, è stato il viaggio in Corea del Sud. In Asia, Giulia ha portato la sua passione per le mise pop e street a un nuovo livello. Memorabile il maglione GCDS decorato con l’iconica Hello Kitty, oppure il minidress in maglia grigia con la stessa simpatica gattina applicata sulla coscia, scelto per esplorare Seul tra shopping e appuntamenti di lavoro. Ad Atene per un happening di Tom Ford, ha invece puntato sull’eleganza senza tempo del bianco e nero, con un minidress della maison dalle linee essenziali che sottolineava la silhouette con grande classe.

Al mare in bikini

Cmplice l’estate, Giulia De Lellis non rinuncia alle tappe al mare, approfittando delle bellissime spiagge italiane per rilassarsi e scattare foto perfette. In Puglia, insieme a Cecilia Rodriguez ha indossato outfit allegri e colorati firmati Me Fui. A Forte dei Marmi, ha optato per costumi audaci e stampe iconiche. E’ inconfondibile il bikini di Emilio Pucci, con la sua fantasia vivace perfetta per il bagnasciuga, che l’influencer ha abbinato a un long dress ton-sur-ton, per un romantico shooting al tramonto. Altro giorno, altro due pezzi: il modello di Tezenis con stampa pitonata, ha catalizzato l’attenzione, mentre il triangolo nero decorato da ciliegie rosse, dello stesso brand, ha aggiunto un tocco giocoso e sbarazzino al suo guardaroba. Nel recentissimo viaggio a Positano, ha preferito al costume un romantico babydoll con dettagli in pizzo di Guess. Sorridente, raggiante e perfettamente a suo agio, la De Lellis regala ai follower un guardaroba premaman da protagonista. Non resta che attendere la nascita di Priscilla, per scoprire se anche la piccola erediterà la stessa passione fashion della mamma.

