Giulia De Lellis e Tony Effe: i primi look (firmati e vistosi) di Priscilla

La notizia si rincorreva sui social già da diverse settimane, il 2 maggio abbiamo avuto la conferma: Giulia De Lellis è incinta. L’influencer aspetta una bambina dal fidanzato, Tony Effe. L’annuncio è arrivato, via Instagram (ovviamente) e in grande stile: una carrellata di foto, tra ironia, marchi esibiti e coccole.

L’annuncio

“Le tue ragazze” ha scritto Giulia De Lellis su Instagram, svelando al mondo la lieta novella: la 29enne sarà mamma in autunno. Amante dei bambini, lei non ha mai nascosto questo suo desiderio. L’amore con Tony Effe è sbocciato la scorsa primavera, dopo la fine della lunga relazione con Carlo Gussalli Beretta. I due hanno confermato la liaison in estate, con degli scatti provocanti. Per quanto siano entrambi molto presenti sui social, hanno svelato sempre molto poco della loro relazione: nel corso del recente viaggio alle Maldive, ad esempio, hanno postato foto di coppia solo al rientro. Le voci di un bebè in arrivo si erano fatte insistenti: il 2 maggio Tony e Giulia hanno postano una serie di immagini di queste prime settimane di dolce attesa.

I look di mamma e papà

Tony Effe che bacia la pancia di Giulia De Lellis, l’ombra di lei di profilo con il pancione che cresce, lui che le accarezza il ventre, sguardi innamorati, occhi sognanti: scatti intimi, direttamente dalla loro casa, a svelare il loro dolcissimo segreto. Nelle immagini il rapper indossa un paio di boxer neri di Alice Hard Core Haute Couture mentre l’influencer sfoggia una canotta bianca di Chrome Hearts, abbinata a jeans baggy The Attico (1.090 euro). In un altro scatto, molto ironico, Tony, seduto sul divano, è coperto da una valanga di pacchi di pannolini: spiccano le ciabatte Chrome Hearts. C’è persino l’esclusiva borsa Hermès che il cantante ha ricevuto per Natale dalla fidanzata: il bag charm è… un ciuccio. La chicca? I vistosi anelli con la scritta “Sosa”, uno dei nomi d’arte del cantante, al secolo Nicolò Rapisarda, ora sono sulle dita della De Lellis. Insomma, look comodi ma firmati per i due, che sembrano essere intenzionati a trasmettere l’amore per i top brand alla loro bambina.

Il primo outfit di Priscilla

E’ lo stesso Tony Effe a svelare il nome della bimba in arrivo: si chiamerà Priscilla. Il rapper ha mostrato anche i primi acquisti fatti per la piccola: i futuri genitori sono impazienti di conoscerla e stanno già preparando il corredino. La coppia non può che aver scelto capi firmati e dal forte impatto visivo. Le scarpine slip-on Vans abbellite con strass e perline roba e bianche fanno sorridere. A tener al caldo la testolina ci penserà un cappello fucsia in maglia lavorata di Chrome Hearts (1.950 euro). Il cardigan color cipria di Louis Vuitton (450 euro) è molto chic mentre il morbidissimo peluche, sempre della maison francese (980 euro), è un compagno di giochi di lusso. Nei prossimi mesi mamma Giulia ci delizierà sicuramente con altre chicche modaiole: siamo solo all’inizio.

Le mise “copri pancino”

Le voci insistenti di una gravidanza hanno creato la necessità di mascherare il pancino in crescita con outfit studiati: Giulia De Lellis e Tony Effe volevano dare l’annuncio nei loro tempi. Così, nelle scorse settimane, Giulia ha camuffato le forme in vari modi. Durante la Design Week di Milano ha optato per un completo in maglina azzurra di Atelier Emé (390 euro): crop top, gonna longuette e un cardigan sapientemente abbottonato sul ventre. Anche le pose nelle foto hanno giocato un ruolo fondamentale: di spalle o seduta sulle scale, la De Lellis si è così accertata di non mostrare niente. La scorsa settimana è volata a Londra per un impegno di lavoro: il voluminoso minidress con le rose rosse della collab Magda Butrym x H&M (499 euro) si è rivelato la scelta perfetta. Guarda nella gallery gli scatti di Giulia De Lellis in dolce attesa e scopri i primi outfit di Priscilla.

