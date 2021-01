Non sono piaciuti proprio a tutti gli ultimi tatuaggi di Giulia De Lellis. L’influencer ha sempre avuto una passione per i disegni sulla pelle, ma questi ultimi, sulle dita, hanno scatenato tantissimi commenti, non tutti positivi. E poi c’è la questione della fedina dell’ex, Andrea Damante, ancora in bella mostra all’anulare.

Dotted tattoo

“Ho fatto nuovi e piccoli tatuaggi oggi” ha scritto Giulia De Lellis nelle storie di Instagram, mostrando le mani. Si tratta di disegni delicati sulle dita: piccoli puntini degradanti, disposti in linea o a semicerchio, che creano sulle falangi delle decorazioni simmetriche.

Immancabile l’indagine sul gradimento dei tattoo, la De Lellis ci tiene a condividere le sue scelte con i seguaci.

Le reazioni

E il popolo di internet si scatena e si divide. “Bello bello bello bellissimoooooo – Ti sei rovinata le mani – Sulle dita anche no… – Io li trovo veramente molto belli e fini – Che cafonata – Sono tattoo molto delicati, impreziosiscono la tua mano – non mi piacciono molto… – Sembra che hai le mani non pulite“. Le differenti opinioni si rincorrono inarrestabili sotto le dita di Giulia De Lellis.

Cosa ne penserà la sua famiglia? E’ lei stessa a raccontarlo: la madre si è arrabbiata tantissimo, mentre sua sorella e suo fratello approvano. Nemmeno il padre pare aver gradito: Giulia allude a una sua telefonata imminente.

La fedina di Damante

Ai follower non sono sfuggiti gli anelli che Giulia De Lellis indossava tra un tatuaggio e l’altro. Dei cerchietti sottili Ateleir VM ma soprattutto l’inconfondibile fedina Cartier Love in oro rosa: l’anello da più di mille euro è quello che la legava ad Andrea Damante. I due ex fidanzati avevano mostrato le fedine gemelle in occasione di un anniversario, a maggio dello scorso anno. Poi le cose non sono andate bene e Giulia adesso fa coppia con Carlo Beretta. La Love invece è rimasta al suo posto, all’anulare sinistro. D’altronde l’amore può finire, ma anelli del genere… è meglio tenerseli.

