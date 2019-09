Giulia De Lellis protagonista del weekend in tv

“Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” è il titolo dell’attesissimo libro di Giulia De Lellis che sembra essere già un successo editoriale. Vita reale, storie su Instagram e outfit giusti sono la forza di questa influencer che, con il libro, ha saputo trarre vantaggio dalla vicenda personale del tradimento subito dall’ex fidanzato Andrea Damante.

Protagonista di questo weekend televisivo, Giulia De Lellis ha saputo raccontare nei salotti di Silvia Toffanin e Mara Venier la sua vicenda con la consueta ironia (e qualche lacrima di circostanza). La scoperta del tradimento dal computer di casa, la vendetta sulla PlayStation di Damante e il contatto con le sue antagoniste sono tutti argomenti che abbiamo imparato a conoscere dai titoli dei giornali. Sebbene più restia a parlare della attuale storia d’amore con il pilota Andrea Iannone, la De Lellis si è lasciata sfuggire un “ho capito che è la mia persona”.

A Verissimo Giulia De Lellis ha indossato un abito nero aderente Norma Kamali, sensualissimo seppure a collo alto. Più colorata la scelta per Domenica In, dove l’influencer ha optato per un minidress di Francesco Paolo Salerno sui toni del rosso cangiante. Due outfit perfetti per il suo fisico e per il pubblico del weekend di Mediaset e Rai.

