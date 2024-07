Giulia De Lellis criticata per il vestito troppo sexy alle nozze di Cecilia Rodriguez

Nel weekend appena trascorso, nella campagna toscana, si è celebrato l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il 30 giugno, sul far della sera, i due si sono uniti in matrimonio. In questo tripudio di emozioni hanno trovato spazio anche un po’ di gossip e qualche polemica sui look. Il merito (o la colpa?) va a Giulia De Lellis.

Un weekend d’amore

Insieme a quello di Diletta Leotta, il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser era tra i più attesi dell’anno dagli appassionati di gossip. Le aspettative sono state mantenute, in questa cerimonia boho-chic che ha visto coronare il sogno dell’influencer e dell’ex ciclista. Il sì all’imbrunire, sull’erba, con una splendida villa sullo sfondo, i due che si sussurrano dolci parole, gli abbracci, i baci ripetuti: il sentimento tra Cecilia e Ignazio è palpabile. Il tutto si è svolto sotto lo sguardo emozionato di Belen Rodriguez, sorella della sposa. In più occasioni l’argentina si è lasciata andare alle lacrime di gioia: chissà che non sogni anche lei un lieto fine, dopo le sofferenze del passato. Del resto, l’amore genera amore e anche Giulia De Lellis sembra essere prontissima per una nuova love story.

Al ricevimento con Tony Effe

Dopo la fine della lunga storia con Carlo Gussalli Beretta, ora felicemente fidanzato con Melissa Satta, e il breve flirt con Giano Del Bufalo, Giulia De Lellis sembrerebbe avere una nuova frequentazione: Tony Effe. Settimana scorsa, dopo aver presenziato al concerto di Geolier, i due hanno trascorso la notte insieme per le vie di Napoli, tra cena e passeggiate. I paparazzi, sempre in agguato, hanno immortalato la loro intesa al ristorante. Adesso ecco che l’influencer e il rapper si sono ritrovati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Coincidenza? Il cantante ha tenuto banco sul palco durante il party, ballando provocatoriamente anche con Belen Rodriguez. E’ però in un video social che si percepisce la confidenza tra Giulia e Tony: lui si esibisce nel brano Gli ostacoli del cuore di Elisa, lei risponde cantando a squarciagola e indicandolo. “Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme” urla la De Lellis, che sembra vogliosa di far conoscere lati nascosti di sé al muscoloso artista. La coppia si sarebbe poi riunita dopo la performance, scatenandosi nei balli.

Rosa e trasparente

Alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c’era anche l’ex storico di Giulia De Lellis, Andrea Damante. I due hanno ormai chiuso definitivamente la storia ma è proprio il video social che vede Giulia fotografare Andrea durante il ricevimento che ha scatenato un mare di critiche. Il motivo non è però amoroso, bensì di stile e ruota intorno al look scelto dall’influencer per l’occasione. Il lungo vestito rosa di Nensi Dojaka (2.005 euro), con sensualissimi giochi di lacci sul seno e motivi cut-out sul ventre, è realizzato in un materiale così impalpabile da risultare completamente trasparente. Nelle immagini le culotte fucsia sono in bella vista. Lei sembra non vergognarsi affatto dell’outfit iper sexy e posta una serie di scatti dell’evento, mostrando anche la lussuosa borsa abbinata, una Mini Kelly di Hermès in tonalità.

Un mare di critiche

Giulia in posa sull’erba con un bicchiere di vino in mano, Giulia che piange per l’emozione di questa giornata, Giulia che balla mentre Tony Effe canta: l’influencer ha portato i follower all’interno della villa scelta per il sì, esibendo anche il suo abito e, di conseguenza, attirando un mare di critiche. Che orrore – Ma pensi di essere al Coachella? – Una gran maleducata – Il cattivo gusto dei ricchi – Mettilo un vestito trasparente ogni tanto – Come farsi odiare dalla sposa – Potevi scegliere qualcosa di più appropriato per un matrimonio. Insomma l’abito da fatina sexy di Giulia De Lellis è indigesto al popolo della rete: sbirciatela nella gallery.

