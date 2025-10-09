L’orologio di Tony Effe, la borsa di Giulia De Lellis: la nascita social di Priscilla

È nata Priscilla, la primogenita di Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia ha condiviso con i follower i primi emozionanti momenti di vita della bambina attraverso una serie di scatti Instagram. “La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego…” ha scritto Giulia, accompagnando le parole con un’immagine colma di tenerezza, dettagli rosa e, naturalmente, un tocco di lusso inconfondibile. Dalle copertine chic per neonati agli accessori firmati, la nascita della bimba si è trasformata in un evento fashion. Ecco tutti i dettagli modaioli di questo parto social.

Tony Effe con l’orologio di Rihanna

Il primo scatto pubblicato da Giulia De Lellis ha immediatamente catturato l’attenzione del web. Nella foto si vede Tony Effe sdraiato nel letto d’ospedale, con la piccola Priscilla appoggiata sul suo petto nudo e tatuato. La neonata è avvolta in un’elegante copertina in mussola di cotone di Atelier Choux (65 euro), brand francese specializzato in accessori di lusso per bambini, con stampata una delicata torta a piani decorata con teneri animaletti. Il nome “Priscilla”, in rosa, è ben in evidenza.

Ma ciò che ha davvero fatto impazzire gli appassionati del lusso è stato il polso del rapper. Tony indossa infatti un Audemars Piguet Royal Oak in oro con quadrante rosa. Il segnatempo costa circa 90mila euro. La curiosità? È esattamente lo stesso modello sfoggiato da Rihanna due settimane fa, per annunciare la nascita della sua terzogenita sui social. Una coincidenza che non è passata inosservata e che dimostra come il rapper sia sempre al passo con i trend internazionali (come i maxi gioielli).

Outfit comodi e accessori teneri

Mentre Giulia De Lellis si riprende comprensibilmente dal parto, a occuparsi della piccola Priscilla nelle prime ore di vita ci pensa papà Tony Effe. Il cantante ha documentato questi momenti preziosi attraverso numerose foto pubblicate su Instagram, mostrando un lato di sé più dolce e vulnerabile. La sua immagine da duro, tra muscoli, tatuaggi e testi rap provocatori, si addolcisce completamente quando tiene tra le braccia la figlia, sempre avvolta nelle raffinate copertine del brand francese. Particolarmente toccante è lo scatto che lo ritrae mentre dà il biberon alla neonata, in un momento di pura tenerezza. E che dire del coniglietto di peluche Atelier Choux con le lunghe orecchie che tiene in mano in una delle foto?

Gli outfit da reparto del rapper sono un perfetto equilibrio tra comfort e stile. Tony Effe non rinuncia alla sua identità fashion nemmeno in corsia: pantaloni tecnici neri, shorts e sneakers sono tutti firmati Under Armour, brand sportivo americano che il rapper predilige e di cui è un fedele testimonial non ufficiale. Le scarpe in particolare, un modello da running nero con dettagli argentati, sono comode ma mantengono un’estetica urban e cool, perfetta per le camminate con la piccola nei corridoi dell’ospedale.

La borsa di Giulia è firmata

In un momento di relax, mentre la piccola Priscilla dorme tranquillamente avvolta nell’immancabile copertina, ecco Tony Effe che si dedica a una partita con la PlayStation. “Priority” scrive ironicamente il rapper, strappando un sorriso ai follower e mostrando il suo lato più giocoso e rilassato. Ma è lo sfondo della foto a rivelare dettagli interessanti sul mondo di questa coppia fashion. Si intravedono infatti dei beauty case trasparenti e, soprattutto, la borsa che Giulia De Lellis ha scelto per la degenza.

Oltre alla classica mommy bag con tutto il necessario per mamma e bambina, che l’influencer aveva mostrato nei dettagli ai follower attraverso le sue storie social, Giulia ha portato con sé anche la tote OnTheGo di Louis Vuitton (2.800 euro). Realizzata in pelle Monogram Empreinte nera, con il celebre motivo della maison francese impresso in versione oversize, questa borsa è uno degli accessori più amati del brand. Capiente, elegante e incredibilmente versatile, si sposa perfettamente con lo stile della De Lellis: pratica quanto basta per contenere tutto ciò che serve, senza mai rinunciare a quel tocco di lusso che la contraddistingue.

Lo stile premaman

Che Giulia De Lellis sia una grande appassionata di moda non è certo una novità. L’influencer romana ha costruito nel tempo un guardaroba invidiabile fatto di capi unici, accessori da collezione e pezzi limited edition. Durante i nove mesi di gravidanza, ha saputo rendere il premaman decisamente cool. Ha dimostrato che essere incinta non significa rinunciare allo stile, anzi: può essere l’occasione per sperimentare nuove silhouette, giocare con volumi diversi e scoprire brand specializzati in maternity-wear. Dai look più casual con leggings e felpe oversize agli outfit più sofisticati per le serate esclusive, passando per abiti fascianti che celebrano il pancione anziché nasconderlo, Giulia ha documentato ogni fase della dolce attesa con outfit sempre curati e instagrammabili. Dal baby shower alle vacanze al mare, ogni evento è stato l’occasione per sfoggiare mise memorabili

Priscilla, piccola fashionista

Con due genitori così profondamente legati al mondo della moda e dello stile, non è difficile immaginare quale sarà il futuro fashion di Priscilla. Se già nelle prime ore di vita la piccola è stata avvolta in copertine di brand francesi di lusso, viene spontaneo chiedersi quali saranno i suoi primi outfit e quali brand sceglieranno mamma Giulia De Lellis e papà Tony Effe per vestirla. A maggio, subito dopo l’annuncio della gravidanza, i due avevano già pubblicato una serie di capi e accessori di nicchia. Il mondo dei bambini vip è sempre più attento alla moda, con brand che creano collezioni mini-me ispirate alle linee per adulti. La neonata di Giulia e Tony è destinata a diventare una baby fashionista. Per ora, ci limitiamo a godere della dolcezza di questi primi scatti: benvenuta Priscilla!

