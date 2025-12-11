Giulia Salemi accende l’albero di Natale a Milano

Dicembre si illumina con un evento a favola nel cuore di Milano. Giulia Salemi ha avuto l’onore di accendere l’albero di Natale L’Oréal Paris in Piazza San Babila, coronando così dodici mesi straordinari, tra maternità e successi professionali. L’influencer ha scelto un look glamour e lussuoso, dominato da una spettacolare pelliccia bianca che ha rubato la scena nella sera milanese.

Un anno da ricordare

Il 2025 di Giulia Salemi è indimenticabile. La conduttrice ha coronato il suo sogno d’amore con Pierpaolo Pretelli, dando alla luce il piccolo Kian, nato lo scorso gennaio e diventato immediatamente il centro del suo universo. La famiglia Pretelli-Salemi si è mostrata felice e affiatata sui social, condividendo con i fan momenti di quotidianità e tenerezza. Ma la maternità non ha fermato la carriera di Giulia. Anzi, quest’anno ha consolidato la sua posizione come uno dei personaggi più apprezzati del panorama italiano. I progetti lavorativi si sono moltiplicati, confermando la sua professionalità e il suo appeal presso brand internazionali.

L’installazione luminosa per Milano

La serata milanese ha visto Giulia Salemi protagonista assoluta di un evento che ha trasformato Piazza San Babila in un angolo magico. L’influencer ha condiviso l’emozione con i suoi follower: “Ho avuto l’onore di accendere l’albero di Natale. Un ricordo bellissimo che porterò sempre con me e ricordiamoci sempre che noi valiamo”. Queste parole racchiudono il significato profondo della collaborazione tra Giulia e L’Oréal Paris, un sodalizio che va oltre la semplice sponsorizzazione. Il brand francese da sempre promuove l’empowerment femminile e l’autostima, valori che la showgirl persiano-italiana incarna perfettamente.

Regina dell’inverno con la pelliccia

Il look scelto da Giulia Salemi per questa serata speciale è stato un trionfo di eleganza e glamour. Sul palco si è fatta notare la maestosa pelliccia bianca firmata BB Couture, brand italiano specializzato in eco-fur di alta qualità. Il maxi cappotto, con le sue generose maniche e la lunghezza importante, ha avvolto Giulia in una nuvola candida. Questa scelta stilistica si inserisce perfettamente nel trend dell’inverno 2025, che vede la riconferma dei capispalla oversize come statement piece. La texture morbida e il volume importante hanno conferito regalità alla Salemi, perfetta madrina dell’evento. La sua è, inoltre, una scelta etica e sostenibile, in linea con i valori di una generazione sempre più attenta all’impatto ambientale della moda.

L’outfit luccicante

Sotto la spettacolare pelliccia, Giulia Salemi ha sfoggiato un look firmato Emporio Armani, caratterizzato da eleganza minimalista e linee contemporanee. Il top bustier con dettaglio a righe metallic silver e nere ha messo in risalto la silhouette dell’influencer, in un sensuale gioco di texture. I pantaloni palazzo neri hanno completato l’outfit con un tocco di lusso discreto e sofisticato. A impreziosire ulteriormente l’ensemble, i gioielli Chopard, che hanno fatto brillare Giulia nella notte milanese. Una collana con pendente in diamanti e orecchini coordinati hanno riflesso le luci dell’albero, creando un effetto scintillante da red carpet.

Tradizione e calore domestico

Ma il Natale di Giulia Salemi non è fatto solo di eventi glamour e luci della ribalta. L’influencer ha condiviso con i follower anche i momenti più intimi della preparazione delle feste in casa. Il suo albero domestico, più piccolo ma altrettanto curato nei dettagli, è stato allestito insieme al compagno Pierpaolo Pretelli e al piccolo Kian. Le decorazioni dorate e le luci calde hanno trasformato il loro appartamento in un rifugio accogliente. Per questa occasione casalinga, Giulia ha optato per outfit decisamente più casual e confortevoli. La camicia a quadri rossi e verdi richiama i classici pattern natalizi. Lei l’ha abbinata a jeans e occhiali da vista, per un look rilassato e familiare. Questa dualità tra la Salemi pubblica, sempre impeccabile e glamour, e quella privata, mamma e compagna affettuosa, rende l’influencer particolarmente autentica e vicina al suo pubblico: guardala nella gallery.