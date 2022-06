Giulia Salemi e Sophie Codegoni si scambiano il costume

Che l’estate abbia ufficialmente inizio. Quella di Giulia Salemi e Sophie Codegoni non potrà che essere bollente. Sulla spiaggia di Forte dei Marmi, già di per sé arroventata dal sole, le due amiche fanno salire ancora di più la temperatura con i loro scatti in bikini. Complici e affiatate le due influencer si lasciano andare a risate e confidenze sul lettino, poi posano provocanti per i follower.

L’anno d’oro di Sophie Codegoni

E’ un anno da favola per Sophie Codegoni: la ex tronista, acclamatissima durtante l’ultima edizione del GF Vip, si gode i frutti del suo successo mediatico in compagnia del fidanzato Alessandro Basciano. Tra loro la scintilla è scoppiata proprio nella Casa e adesso possono contare su una schiera di fan, pronti a fare like a ogni post social. Tutto ciò che indossa la biondina fa tendenza!

La stagione balneare di Ale e Sophie è iniziata a maggio, sulle Baleari, con Soleil Sorge (ve lo abbiamo raccontato QUI). Poi, il ponte con la Salemi in Toscana… e l’estate deve ancora cominciare!

Coppia bollente in spiaggia

Giulia Salemi e Sophie Codegoni hanno trascorso un weekend a Forte dei Marmi per festeggiare il compleanno del fashion designer Matteo Evandro insieme a un gruppo di amici, tra cui Alessandro Basciano. Se la serata è stata scatenata e glamour, le giornate al mare sono state all’insegna del relax sotto il sole. Tante chiacchiere, risate, momenti di complicità e poi le immancabili pose provocanti, con le curve in mostra per la gioia dei fan. Non potrebbe esserci un’intesa migliore tra le due amiche, che vanno d’accordo su tutto… anche sulla scelta del bikini.

Intesa perfetta tra Giulia Salemi e Sophie Codegoni

Nelle foto in coppia, Giulia Salemi indossa un bikini ruggente con fantasia animalier di grande tendenza quest’anno (QUI puoi vedere tutte le vip che l’hanno scelta). Sophie Codegoni invece ne sceglie uno dall’appeal più sportivo, con profili a contrasto, che enfatizza il suo décolleté esplosivo. I follower si sono subito accorti: si tratta dello stesso modello che Giulia aveva sfoggiato il giorno prima per una serie di scatti in solitaria in spiaggia. Nessuna sfida a colpi di costume tra le due, entrambe perfette, solo la dimostrazione della grande sintonia che c’è tra loro.

I bikini di Giulia Salemi

Non è un caso se le due amiche, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in edizioni differenti, hanno scelto proprio quei costumi. Si tratta di due creazioni GoldSand, il marchio di beachwear lanciato da Giulia Salemi. Produrre una sua collezione è un sogno che si avvera per la modella italo-persiana, che in Sophie Codegoni ha trovato la sua prima grande sostenitrice. Guarda nella gallery le loro foto in costume.

