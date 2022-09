Giulia Salemi in fucsia al GFVip: cambio di ruolo ma l’effetto è… “zan zan”

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Adatto per questa occasione Da copiare 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Allora iniziamo così: primi in tendenza in Italia nonostante la politica e lo sport. Zan zan!”. E’ felice Giulia Salemi, seduta nello studio del Grande Fratello Vip, dove ricopre un ruolo tutto nuovo. L’ex gieffina segue infatti la parte social del reality, commentando nello specifico i messaggi su Twitter durante le puntate. Una veste che le casca a pennello: attiva, curiosa e seguita, è una delle infleuncer più amate del nostro Paese.

Dalla Casa allo studio

Come lei stessa ha ammesso nel corso della terza puntata, l’interesse mediatico che ruota inforno al GFVip è tantissimo, gli utenti sono molto partecipi. “Sono solo 7 giorni di Casa ma siamo pieni di dinamiche”, ha dichiarato Giulia Salemi, leggendo i tweet in diretta. Lei che la famosa abitazione del Grande Fratello l’ha vissuta da dentro, ora è passata al fianco di conduttori e opinionisti (SBIRCIA il collier costosissimo di Sonia Bruganelli nella prima puntata). E’ stato proprio Alfonso Signorini a volerla per questo compito inedito: il presentatore sognava un reality più social, attento alle reazioni del web.

Debutto in nero

Al Grande Fratello Vip anche di look si parla e gli outfit di Giulia Salemi stanno facendo il pieno di consensi. Per il gran debutto, il volto tv aveva optato per un pezzo di super tendenza, un tuta nera di Saint Laurent che fasciava il suo corpo perfetto. I dettagli cut-out sono stati protagonisti anche nella seconda puntata, dove Giulia ha sfoggiato un sensuale abito lungo di Apnoea, dark anche in questo caso.

Fucsia con la treccia

E’ per il terzo appuntamento con il reality che Giulia Salemi ha scelto il colore. La mise di Marco Rambaldi strizza, ancora un volta, l’occhio ai primi anni Duemila (QUI un altro trend che sta spopolando): micro top fucsia con ricami e comodi pantaloni abbinati. La canotta dalle spalline sottili vanta tanti gancetti sul busto, che si aprivano maliziosamente sul décolleté durante lo show. Sono degni di nota anche hair & make-up: una lunghissima treccia scendeva fino alle natiche mentre l’ombretto era in nuance con il completo total pink. Bella e spigliata, la Salemi non conquista solo i giovanissimi sui social ma anche il pubblico da casa!

