Giulia Salemi prepara la “Mommy bag”: ecco cosa porta in ospedale

Gravidanza agli sgoccioli per Giulia Salemi, che si prepara a diventare mamma nei prossimi giorni. Ogni ora è buona, tanto che l’influencer ha preparato la borsa da portare in ospedale con tutto il necessario per sé e per il nascituro. Lei sfoggia una it-bag via l’altra ma nessuna è più speciale di questa. Poteva non condividere il contenuto con i suoi due milioni di follower? Ecco tutti i dettagli.

La Mommy bag

“Ci siamo quasi, aiuto, ecco tutto quello che ho preso come borsa parto per me e Pistacchio”, scrive Giulia Salemi su Instagram, utilizzando un tenero nomignolo per non svelare il nome del bambino. L’influencer e il fidanzato, Pierpaolo Pretelli, aspettano un maschietto. L’emozione in queste settimane è tanta, così come il bisogno di arredare il nido. La cameretta del bebè è pronta e adesso lo è anche il borsone per l’ospedale. “Mommy bag” si legge a caratteri cubitali neri sul modello marrone effetto shearling di Childhome (119 euro). Una tote molto capiente, in grado di contenere tutto il necessario per la degenza. Perfezionista e organizzata, la Salemi ha diviso tutti i cambi per sé e per il nascituro in comodi contenitori trasparenti. Beige per la mamma, teneri orsetti stampati per il piccolo. La camicia da notte con apertura sul seno è pratica e funzionale all’allattamento mentre i dettagli in pizzo la rendono chic.

Tra creme e coppette assorbilatte

Cos’altro contiene la “Mommy bag” di Giulia Salemi? Per una neomamma l’incertezza è tanta, meglio abbondare con i prodotti per i primi giorni di questo nuovo e meraviglioso capitolo. Germofobica per sua stessa ammissione, Giulia ha preparato diverse confezioni di salviette igienizzanti, con cui poter pulire le superfici dell’ospedale. Non mancano le salviette pensate invece per il cambio del bimbo, così come creme corpo e fluidi detergenti: lei ha scelto quelli di Fiocchi di riso, delicati sulla pelle dei più piccoli. Fanno capolino anche le coppette assorbilatte, valide alleate durante l’allattamento. Infine, a immortalare i “ricordi più belli della nostra vita” ci penserà la fotocamera istantanea Fujifilm (99,99 euro): tante Polaroid a segnare momenti magici e irripetibili.

Premaman stiloso

La gravidanza di Giulia Salemi è stata un mix di relax e lavoro. Vulcanica e intraprendente, lei non si è mai fermata, tra sfilate in giro per il mondo ed eventi esclusivi. Il suo stile premaman ha ruotato intorno a capi firmati e accattivanti, volti a sottolineare le splendide forme materne. Abiti aderenti, fantasie accese, caldi pellicciotti, velluti: ogni suo look maternity è studiatissimo. Tra le mura di casa spazio invece alla comodità. Giulia mostra spesso il ventre nudo, mentre indossa jeans baggy abbinati a reggiseni sportivi, come quello bianco di Tommy Hilfigher. La jersey rosa con la scritta “Bambolina” di Nss (65 euro) è frizzante e che dire della t-shirt crop azzurra di Nude Project con stampato “Future MILF”? Autoironica e bellissima: guarda nella gallery come si sta preparando al parto.

