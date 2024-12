Il premaman di Giulia Salemi, tra look casual e… voglia di abito bianco?

Ultime settimane di gravidanza per Giulia Salemi. L’influencer diventerà mamma il prossimo gennaio, come da lei stesso dichiarato: il bimbo che aspetta dovrebbe nascere sotto il segno del capricorno. E’ un periodo magico per lei, alle prese con i preparativi per il nascituro. Il suo compagno, Pierpaolo Pretelli, è sempre al fianco di Giulia ma lei dedica anche molto tempo alla sua carriera, tra eventi e progetti digitali. Su Instagram posta scatti di aggiornamento, con il pancione che cresce: il suo stile premaman è da copiare.

Un autunno impegnato

Giulia Salemi è piena di energia. Raggiante e splendida, inanella un appuntamento di lavoro dopo l’altro. Durante il fashion month, a cavallo tra settembre e ottobre, si è spostata tra New York, Milano e Parigi, presenziando a una sfilza di show. Nella Grande Mela ha puntato sugli outfit casual, firmati Tommy Hilfiger. Registro diverso alla MFW, tra le colorate righe Missoni e le accattivanti stampe Roberto Cavalli. Nella Ville Lumiere si è trasformata in una diva, con le piume N21 e l’abito Balmain ricoperto di parole ricamate. Vestire il corpo che cambia non è facile ma la Salemi, fashionista navigata, non sbaglia un colpo.

Premaman comodo e firmato

In questo magico periodo di cambiamenti, Giulia Salemi trascorre anche molto tempo nella sua abitazione milanese. L’influencer è impegnata a preparare il nido per il suo bimbo e condivide consigli con i follower (come le indecisioni sul nome del bebè), mentre mostra la sua routine. Gli outfit casalinghi della Salemi sono molto apprezzati dai fan: per lei un mix di capi firmati e comodità. Calzoni baggy, maglietta grafica Nude Project e Ugg in versione platform nel selfie allo specchio: il suo look è cool. Altro giorno, altro ritratto allo specchio: la modella è graziosa nell’abito floreale di Mar de Margaritas. La mano sul pancione aggiunge una nota di dolcezza. Tra un impegno e l’altro, trova anche il tempo per sistemare le scarpe. Lo scatto con un’infinità di sandali e décolleté, tutti dei top brand, fanno venire l’acquolina in bocca agli appassionati di calzature.

Un pizzico di sensualità

Passi la comodità ma, in gravidanza, Giulia Salemi non rinuncia alla sua vena sexy. Gli scatti in bikini, durante una vacanza di inizio novembre in montagna con il fidanzato, sono sensuali. I due nella piscina riscaldata, con una splendida cornice alle spalle, sono più felici che mai. Per un’uscita milanese di coppia ecco un caldo ma malizioso abito grigio in maglia con fiocchetto sul décolleté: firmato Les files d’Eva, è perfetto per le feste. La borsa in pelle argento di Miu Miu non potrebbe essere più azzeccata.

Voglia di abito bianco?

Nelle foto social di Giulia Salemi però sembra esserci un trend ricorrente: i look bianchi. Giulia posa sul divano di casa con un vestito midi dal collo alto, portato con le super trendy slingback con fibbie di Miu Miu. Per una gita fuori porta nella natura la Salemi ha sfoggiato un vistoso cappotto effetto visone di BB couture, abbinato all’intramontabile borsa Alma di Louis Vuitton, in versione marrone. Coat immacolato Peuterey anche per un happening natalizio insieme a Pierpaolo Pretelli. Per un evento di beneficenza a favore dei bambini, ecco invece un elegante long dress con dettaglio di cristalli di Retrofete. Premaman total white per Giulia Salemi: che stia sognando di poter indossare presto l’abito da sposa? Guarda le sue mise maternity nella gallery.

