Il pancione fashion di Giulia Salemi: da Milano a Parigi

L'influencer alle fashion week non sbaglia un look, tra proposte accattivanti e top che svelano il pancione

Giulia Salemi sta vivendo un periodo magico. L’influencer è infatti in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Pierpaolo Pretelli. Vulcano inarrestabile, Giulia non si è mai fermata dall’inizio della gravidanza, tra impegni di lavoro e momenti di relax. A settembre poi, complici le fashion week, è stata anche a New York e Parigi, per assistere alle sfilate. A Milano, città dove risiede, non poteva di certo mancare ai défilé. Bellissima e frizzante, stupisce quotidianamente i follower con look ricercati e firmati, facendo il pieno di like.

Sporty a New York

Lo stile premaman di Giulia Salemi è da far girare la testa. Appassionatissima di moda, lei non sbaglia un colpo. Quest’estate l’abbiamo vista mostrare le forme materne in micro bikini e completi maliziosi in pizzo. Finite le vacanze, è sbarcata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha incantato sul red carpet con un long dress bianco di Tom Ford. Pochi giorni dopo rieccola nella Grande Mela, per gli eventi della New York Fashion Week. Invitata da Tommy Hilfiger, ha sfoggiato le creazioni del brand a stelle e strisce. Casual e molto cool, si è fatta riprendere in giro per la città con comodi cardigan a righe e maxi maglie. A catturare l’attenzione è anche il bomber verde, nero e bianco della capsule Tommy x Mercedes. Comodità ai piedi, con le super trendy sneakers 530 di New Balance.

Fantasiosa a Milano

Rientrata da New York e dopo aver presenziato (in giallo Jacquemus) al matrimonio dell’amica Veronica Ferraro, Giulia Salemi si è concentrata sugli happening della Milano Fashion Week. Sono tre le sfilate a cui ha partecipato, portando in prima fila il suo stile unico. La proposta più accattivante è firmata N21: allo show del brand la Salemi ha optato per una micro gonna di paillettes abbinata a un blazer realizzato nello stesso tessuto. Un crop top bianco lasciava il pancione scoperto. Proposta fantasiosa per il défilé Roberto Cavalli, dove Giulia ha sfoggiato un abito al polpaccio con una stampa effetto marmorizzato. Mini bag a stampa cocco, stivali in vernice e rossetto bordeaux completavano la mise. Righe, dove se non da Missoni? Dal vestito ai cuissard, è un tripudio di multistripe.

Pancione glam a Parigi

Nemmeno il tempo di finire la Milano Fashion Week che Giulia Salemi era già a Parigi. La più glam delle settimane della moda richiede i look più ricercati e lei non ha sbagliato un colpo. Outfit da gran sera per partecipare alla sfilata L’Oreal. Il long dress nero con bordature di piume di struzzo di N21 fasciava il corpo di Giulia con grazia ed eleganza. Ad illuminarla c’erano i preziosi gioielli Chopard mentre a renderla anni Trenta ci ha pensato un tirabaci modellato sulla fronte, che fuoriesce dallo chignon tiratissimo. Da Balmain la Salemi era una visione nel lungo vestito interamente ricoperto di parole ricamate. “Sembra un semplice abito ma è una lettera d’amore” afferma lei su Instagram: cosa ci sarà scritto? Guarda nella gallery lo stile premaman di Giulia Salemi.

