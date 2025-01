Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in pendant per la nascita di Kian

E’ nato “Pistacchio”! Gioia infinita per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che il 10 gennaio sono diventati genitori di Kian Salemi Pretelli. L’influencer, solitamente molto attiva, era sparita da Instagram già da qualche giorno, iniziando anche a far preoccupare il follower. Nel primo pomeriggio del 16 gennaio è arrivata invece la lieta novella, ovviamente a mezzo social, con il primo scatto di famiglia.

L’annuncio più dolce

“Kian Salemi Pretelli, 10 gennaio 2025” hanno scritto Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in un post congiunto su Instagram. Lo scatto scelto per il più dolce degli annunci è bellissimo: mamma e papà, seduti sul divano di casa, stringono il loro piccolo tra le braccia. Giulia è radiosa, con il make-up appena accennato, Pierpaolo è protettivo nei confronti della compagna e del neonato: la felicità di questa nuova famiglia è incontenibile. Il piccolo, che riposa avvolto dall’amore dei genitori, è tenessimo in una candida tutina di velluto bianco, in contrasto con i bellissimi capelli scuri.

Scatto di famiglia… in pigiama

E’ comoda ma super chic la scelta dell’outfit di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, insieme a Kian nel comfort della loro abitazione milanese, sfoggiano un sontuoso pigiama nero con bordature bianche. Un modello classico, con revers, taschino e bottoni scuri, presumibilmente acquistato su Amazon, dove si trovano completi simili in varie fasce di prezzo, dai 25 ai 350 euro, sia in raso che in seta. Una scelta, quella di affidarsi al colosso online, già utilizzata per il corredo da portare in ospedale, che la showgirl aveva mostrato ai follower qualche giorno fa. Dopo averci deliziato con outfit premaman firmati e ricercati, volti a sottolineare lo splendido pancione, la Salemi si conferma una fashionista anche nel post-parto.

I primi giorni insieme

Lontano dai social, circondati dagli affetti, con ritmi lenti, allo scopo di conoscersi. Giulia Salemi ha deciso di concedersi uno stop da Instagram per quasi una settimana, in modo da poter dedicare ogni momento a Kian. Poco dopo aver dato l’annuncio della nascita, il 16 gennaio, l’influencer ha però deciso di condividere l’immagine con una serie di Polaroid legate alla nascita del piccolo. Lei e Pierpaolo insieme sul divano prima di andare in ospedale, l’emozione in sala parto, con addosso i camici azzurri, i tre insieme nel letto durante la degenza. Si intravede anche uno dei primi outfit del bimbo, una tenera tutina azzurra di Nanan con un orsetto e la frase “La mamma mi ha fatto bellissimo”. Era stata lei stessa a svelare ai follower di aver messo nella Mommy Bag una macchina con stampa istantanea per immortalare “i ricordi più belli della nostra vita”.

Una cameretta regale

Nelle settimane precedenti al parto Giulia Salemi si era confronta con i fan sul nome da dare a Pistacchio, nomignolo con cui ha sempre chiamato il piccolo che portava in grembo. L’influencer aveva condiviso una lista con una serie di possibilità: nell’elenco non compariva però Kian. Una scelta ragionata e significativa, che affonda le radici nelle origini dell’influencer, italo-persiana. “Kian” è una parola di derivazione iraniana che significa “re” ed è tradizionalmente associata a potere e nobiltà. Nell’antica Persia, in particolare durante l’era safavide, era scelto dalle famiglie più nobili. Il bebè della Salemi è invece a Milano, ben lontano dai fasti mediorientali ma, nella deliziosa cameretta firmata Nanan, si prepara comunque a vivere un’esistenza da… re.

